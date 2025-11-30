Diciembre comienza este lunes y, junto con las fiestas y los balances de fin de año, también llegará el pago del aguinaldo para los trabajadores en relación de dependencia. Este ingreso extra representa una oportunidad clave para mejorar la planificación financiera de cara al 2026, y los especialistas coinciden en un punto central: lo peor que puede hacerse es dejar los pesos inmovilizados, aun en un contexto de inflación controlada.

Las decisiones dependerán de la situación particular de cada persona: desde saldar deudas, afrontar gastos necesarios o proyectados, hasta invertirlo para apuntalar objetivos de mediano y largo plazo. El costo de oportunidad de no mover esos fondos siempre crece, y por eso los analistas sugieren evaluar opciones que se ajusten al riesgo, el horizonte y el capital disponible. En ese sentido, los Fondos Comunes de Inversión (FCIs) se presentan como un vehículo flexible que permite empezar con montos bajos, acceder a carteras diversificadas y delegar la gestión a profesionales.

Entre las alternativas de corto plazo aparecen los fondos Money Market, una opción de liquidez inmediata para quienes necesitarán los pesos en días o semanas. Con tasas nominales anuales de entre 22% y 24%, permiten evitar la pérdida de poder adquisitivo en el muy corto plazo, ideales para quienes afrontarán gastos de fin de año o vacaciones.

Para horizontes de 30 a 90 días, los fondos de Renta Fija de Corto Plazo suman algo más de rentabilidad con Tires de entre 38% y 45%, superando al plazo fijo tradicional. Son instrumentos que toman algo de riesgo, pero en un contexto de estabilidad financiera muestran flujos crecientes y permiten apuntar a tasas reales positivas.

En el mediano y largo plazo se destacan los fondos de Retorno Total, administrados con mayor discrecionalidad para adaptarse a cada coyuntura. Presentan mayor riesgo que las opciones anteriores, pero también un potencial de retorno superior y una cobertura más dinámica. Suelen recomendarse para quienes buscan construir un capital para proyectos a futuro o incluso pensar un fondo para el retiro.

La alternativa más agresiva es la Renta Variable, con fondos que invierten en acciones argentinas y, en algunos casos, combinan con CEDEARs. Estos instrumentos exigen tolerancia a la volatilidad y un horizonte prolongado, ya que el capital puede experimentar oscilaciones marcadas. Para quienes creen en un crecimiento sostenido del país y buscan armar una cartera robusta, resultan una opción atractiva.

Los especialistas recuerdan dos premisas: lo importante es no dejar el aguinaldo sin destino y conocer todas las herramientas disponibles antes de tomar una decisión. Incluso para quienes desean dolarizarse, los FCIs también ofrecen estrategias diversificadas en moneda extranjera sin necesidad de grandes montos iniciales.