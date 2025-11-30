Un tiroteo masivo desató el pánico en una fiesta infantil en un salón de banquetes de Stockton, California, y dejó un saldo de cuatro personas muertas y diez heridas, según confirmó el Departamento del Sheriff del condado de San Joaquín. El ataque ocurrió minutos antes de las 18 horas locales, cuando una familia celebraba el cumpleaños de un niño en un evento que terminó convertido en tragedia.

El vicealcalde de Stockton, Jason Lee, afirmó que la violencia estalló en plena celebración familiar, lo que intensificó el impacto emocional del hecho. La portavoz policial, Heather Brent, calificó la escena como “inconcebible”, al confirmar que entre los heridos hay niños pequeños, cuyos estados aún no fueron detallados.

Las primeras hipótesis apuntan a que se trató de un “ataque dirigido”, aunque por el momento las autoridades no brindaron información sobre posibles motivos, sospechosos o vínculos entre las víctimas y el agresor. El FBI se sumó a las tareas de investigación y apoyo técnico en coordinación con las fuerzas locales.

Las víctimas, tanto adultos como menores, fueron trasladadas a hospitales de la zona, donde permanecen bajo atención médica. Hasta ahora no se difundieron identidades ni edades, a la espera de notificar a las familias y avanzar en la reconstrucción del episodio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado de inmediato del tiroteo y su Oficina de Servicios de Emergencia se mantiene en contacto con autoridades locales para monitorear la situación y ofrecer asistencia. En tanto, el autor del ataque sigue prófugo y la policía intensifica los operativos para dar con su paradero.