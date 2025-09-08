El hockey sanjuanino celebró este domingo 7 de septiembre un acontecimiento histórico: la inauguración de la cancha de césped sintético de la Universidad Nacional de San Juan, ubicada en el Complejo El Palomar. El debut del nuevo campo deportivo se dio en el marco de Patolandia, el tradicional encuentro recreativo que reúne a las categorías formativas y que cada año consolida el espíritu familiar y deportivo de la disciplina.

Desde temprano, los más chicos disputaron partidos amistosos, compartieron meriendas y animaron la jornada con música y juegos. El gran atractivo fue la presencia de Victoria Granatto, integrante del seleccionado argentino de hockey, campeona panamericana y medallista olímpica con Las Leonas, quien se fotografió con los jóvenes, firmó autógrafos y compartió anécdotas de su carrera.

La ceremonia oficial incluyó el desfile de las divisiones formativas, el descubrimiento de la placa conmemorativa y el tradicional corte de cinta. Estuvieron presentes el vicegobernador Fabián Martín, el secretario de Deporte Pablo Tabachnik, el rector de la UNSJ Tadeo Berenguer y otras autoridades provinciales y universitarias.

El cierre deportivo estuvo a cargo de la categoría Sub 19, con un vibrante encuentro en el que Universidad cayó 3 a 2 frente a Vistalba de Mendoza. El resultado fue anecdótico, porque la emoción pasó por estrenar la flamante cancha de césped sintético, un anhelo largamente esperado que abre una nueva etapa para el hockey local.