El incendio reportado en el portaviones USS Gerald R. Ford se extendió por unas 30 horas, según afirmaron marineros y oficiales militares al New York Times bajo condición de anonimato.

El fuego se originó el pasado jueves en el conducto de ventilación de una secadora de la lavandería principal del barco. Una vez que se extinguieron las llamas, más de 600 marineros y miembros de la tripulación habían perdido sus camas. Según afirmaron las fuentes, desde entonces, han estado durmiendo en el suelo y sobre mesas. Además, el Comando Central de EE.UU. informó que dos personas sufrieron heridas.

Tras navegar desde el mar Caribe hasta Oriente Medio, el portaviones está entrando en su décimo mes consecutivo de operaciones. De acuerdo con el NYT, si continúa desplegado para mediados de abril, batirá el récord del despliegue más largo de un portaviones desde la Guerra de Vietnam.

“No se puede operar un barco durante tanto tiempo y con tanta exigencia y esperar que tanto el barco como su tripulación rindan al máximo”, comentó el contralmirante John F. Kirby, oficial naval retirado.

Una larga lista de fallos

El medio también señala que el incendio se suma a una larga lista de fallos que el buque ha presentado, como problemas de plomería en sus 650 inodoros. Además, fuentes militares afirmaron que se había pospuesto un importante periodo de mantenimiento, planificado para principios de este año.

Otro oficial declaró que el Pentágono está al tanto de las condiciones del portaviones y aseguró que el USS George H.W. Bush se está preparando para ser desplegado en Oriente Medio y probablemente relevar al USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo.