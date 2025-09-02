Independiente, representado por su presidente Néstor Grindetti, afronta esta tarde una audiencia decisiva en la sede de la Conmebol, en Paraguay. Esta reunión es la etapa final antes de que se conozca el fallo disciplinario por los graves incidentes ocurridos en el partido con la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. La delegación del club, que incluye al vicepresidente Carlos Montaña, al secretario general Daniel Seoane, y a los abogados Maximiliano Walker y Ariel Reck, expondrá sus últimos argumentos a partir de las 15:00 horas, con la resolución esperada para el próximo viernes.

La defensa del club de Avellaneda se sostiene en que Independiente fue "una víctima de ataques violentos y premeditados". Según Grindetti, la violencia "se originó en la parcialidad visitante" antes del partido, cuando los hinchas chilenos comenzaron a agredir al público local con proyectiles y pirotecnia. El club argumenta haber "cumplido con todas las normas de seguridad bajo su responsabilidad" y haber dispuesto "un operativo acorde a un evento de alto riesgo". Además, se asegura que la "vandalización de la tribuna visitante fue premeditada y con el único objetivo de generar caos", y que la "cancelación del encuentro fue consecuencia directa de los actos de la hinchada de Universidad de Chile". Grindetti también aportó información a la justicia para identificar a los responsables de los disturbios.

Por su parte, la Universidad de Chile también presentó su descargo, enviando un documento de 18 páginas a la Conmebol. En este informe, incluyeron un relato de hechos que, según su versión, no fueron consignados por los oficiales del partido. El entrenador de Independiente, Vaccari, expresó su "tristeza muy grande" por la situación y manifestó su deseo de que "las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo", destacando el esfuerzo de la dirigencia para que el partido suspendido pueda tener revancha.