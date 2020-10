A un año del reclamo huarpe, el agua y los caminos siguen sin llegar a las Lagunas de Guanacache

Los huarpes de la comunidad Aguas Verdes de las Lagunas de Guanacache se cansaron de resistir la falta de agua, la alteración ambiental del lugar donde viven, la injusticia y el olvido.



Un año atrás se dio la Campaña Solidaria “Resistiendo el Olvido” Agua y Caminos para Guanacache, se llegó al sureste del depar­ta­men­to Sarmiento con más de 30 camionetas 4x4, un camión del RIM 22 y un camión batea de Vialidad Provincial, todos cargados con alimentos, agua, ropa y calzados para niños y adultos; entre otras miles de donaciones de los sanjuaninos que durante un mes llevaron a los más de 300 puntos de recepción distribuidos en 16 de los 19 departamentos de la provincia. Todos entrelazados por el bien común, por una acción solidaria.



A un año de aquello y a través de este informe especial, DIARIO HUAR­PE examina el tiempo transcurrido y se detiene en momentos claves para condensar y describir cómo fue el después y dónde se está hoy.

Tras el cierre de la Campaña Solidaria “Resistiendo el Olvido” Agua y Caminos para Guanacache se hicieron balances y se presentaron diagnósticos; se asumieron compromisos y se selllaron acuerdos; hubo anuncios y presentaciones legales; se delinearon estrategias y proyectos. Todo en un marco de elecciones, cambio de autoridades, fin de año y principio del otro y luego, una pandemia.

En retrospectiva...

Gobernador Sergio Uñac.

El 16 de diciembre de 2019, se realiza otra audiencia de conciliación en el juzgado de Paz de Sarmiento. Pero esta vez estuvieron presentes no solo los laguneros y los representantes de la empresa Industrias Chirino; sino también el director de Hidráulica, el intendente de Sarmiento, miembros de la Secretaría de Ambiente de la provincia, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Minería, de OSSE y de la Fiscalía de Estado.

El 20 de febrero de 2020, el director de Política para la Equidad de San Juan, Raúl Alonso, junto al Ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, anuncian, frente a los representantes de los pueblos originarios huarpes y diaguitas, la formación del Consejo Consultivo Indígena de San Juan. La fecha era para el 13 de marzo, pero el espacio todavía no se crea.

Tal como muestra el registro, en el después pasó un de todo. Pero las soluciones no llegaron y el reclamo de la comunidad Huarpe todavía sigue sin respuestas. Es verdad que nada se detuvo y que se está trabajando, pero las gestiones avanzan a los ritmos burocráticos del Estado; tiempos que casi siempre van desfasados de las necesidades y las urgencias.

En este marco, DIARIO HUARPE dialogó con los actores de esta historia para escuchar y conocer cuál es el parecer de cada uno de ellos y su análisis de la situación.

“La empresa Chirino no va a reparar el daño que nos ha hecho como pueblo con una perforación. Porque el daño es mil veces más grande de lo que va a gastar en una perforación”.

Empresa Chirino. “Hasta ahora con el daño que esa empresa le ha hecho a San Juan, creo que de esa empresa no se debería hablar más, porque tendrían que estar todos presos si existiese justicia. Esa empresa hace un montón que tendría que haber liberado los drenajes de aguas y no lo hace”

Canal 4. “Y por el tema de los drenajes tampoco tenemos solución. Es una pulseada que no se nos está haciendo fácil. Hemos presentado millones de pruebas que justifican el daño que ha estado haciendo la empresa y hasta ahora eso no se remedia”.

“Sinceramente, si uno hace un análisis como quien dice mirando para atrás, algunas cuestiones en cuanto a la necesidad del lugareño, vienen lentas”, dijo. “Vamos a paso de tortuga, pero creo que vamos bien porque la comunidad está bien parada y sabe a dónde apuntamos: a que el pueblo se desarrolle como pueblo preservando la cultura, la tradición”. Camino. “El camino es una obra soñada. Una obra que significa desarrollo para nuestra comunidad. Si yo me pongo en la parte humana, el camino es la salvación para nosotros. Tengo entendido que paralelo a este camino vienen las otras soluciones (agua y electricidad) vamos a poder vender y comercializar nuestros productos, las ambulancias van a poder entrar ante una urgencia de salud. Entonces lo que más queremos que se adelante es el camino”. Agua. “Con el agua para el consumo humano volvimos a donde estábamos, porque el municipio de Sarmiento no abastece el caudal que se necesita por familia. Es decir, nosotros seguimos consumiendo 40 litros de agua por día por persona cunado los organismos mundiales recomiendan 150 a 200 litros. En este caso, seguimos vulnerados”, afirmó.

“Los organismos del Estado no están cerrados a escuchar a la comunidad pero tampoco hay una cuestión pro activa permanentes digamos... hay que estar empujándolo permanentemente”. Justicia de Paz. “Creo que es una buena instancia para que esto se pueda resolver. Y creo que estamos en las puertas de un precedente histórico para San Juan ya que podemos estar ante una posibilidad de sentencia colectiva, en un juzgado de paz, en una causa iniciada por acceso a la justicia. Es decir, un precedente que sería fantástico para la provincia”.

"El juzgado toma intervención en esta causa a fines del año pasado atento a la situación que viven las familias de la zona, en las Lagunas de Guanacache. Esto había tomado estado público y miembros de la comunidad Huarpe Aguas Verdes se habían apersonado por este juzgado manifestando varias cuestiones que consideraban de vulnerabilidad en las que se encontraban. Entre ellos, que tenían escases de agua, no tenían caminos y otros puntos más. Así que con todo esto y en el marco del acceso a la justicia, el juzgado de paz inicia un expediente y comienza el proceso judicial". Quiénes participan de la causa. "A parte de la comunidad huarpe, está la empresa Industrias Chirino, el Ministerio de Salud, de Gobierno, de Desarrollo Humano, Ambiente, el Municipio de Sarmiento, Minería, OSSE, Recursos Energéticos, Secretaría del Agua, Hidráulica, entre otros, porque la idea es abrir el abanico como para poder afrontar varias situaciones planteadas por la comunidad". Avance de la causa. "A ver, este año tuvimos un año complicado entre las ferias extraordinarias, la pandemia y demás, pero igual se ha ido trabajando en la causa; incluso telefónicamente se fue aportando información y también se han ido haciendo estudios. Por ejemplo, estudios viales, georeferenciales, de agua y hay otros que todavía se tienen que dar y hacer. Incluso la posibilidad de pozos o no". Sobre la nueva audiencia. "El juzgado ha fijado una nueva audiencia para el 15 de octubre la cual se va a realizar en el Centro Cultural justamente para cumplir con el distanciamiento social en funciona a la cantidad de personas que van a asistir", aseguró. "La idea es ver de las propuestas que hubieron, cuales se han podido avanzar, que otras hay, porque la mayoría de los involucrados se han perfilado otras propuestas y soluciones y alguna de esas ya se están ejecutando". La causa en un juzgado de paz. "El poder judicial trabaja desde un juzgado de Paz, hasta propiamente en tribunales. Pero bueno, creo que el juzgado de paz hace alusión justamente, a este marco de justicia de acceso a la gente, porque somos el nexo directo. El juzgado trata de brindar soluciones que hacen a la justicia en forma integral, así que veremos".

Fabiola Aubone – “A la comunidad huarpe, decirles que las esperanzas no las pierdan”

"El gobierno de la provincia vio con buenos ojos el reclamo de la comunidad, porque si bien se venían haciendo mesas de diálogos con pueblos originarios, esto nos permitió hacer dos reuniones bien amplias, con todos los actores para poder conocer en primera persona el reclamo, el motivo o los motivos, porque en realidad son varios y esenciales, y así entenderlos para abordar de manera integral".



Sobre los reclamos de la comunidad.



"Los reclamos son justos porque tienen que ver con agua, con electricidad, con acceso a la salud, con acceso a la educación y con caminos. Y es ahí donde radica el mayor de los inconvenientes o la posibilidad de las soluciones, según como la miremos. Hoy, después de aquel reclamo y de las reuniones que se llevaron adelante, está la consolidación del camino. Un caminos que les va permitir el tendido eléctrico para que tengan energía eléctrica permanente; el ingreso de ambulancias, la salida de ellos para dirigirse a un centro de salud si así lo necesitan o a para trabajar. Y por supuesto, a través del camino nos facilita el tema del agua que es el reclamo mayor y principal. Pero el camino es el vector por el que pueden llegar los servicios que ellos están pidiendo".



Derechos Humanos.



"La mirada del Gobierno de la provincia de San Juan ante los reclamos y sus derechos, es afirmar estos derechos. O sea tiene todos sus derechos, siempre lo he dicho yo, los derechos humanos son de todos los seres humanos y estamos trabajando en la real afirmación de estos derechos y de cada uno de ellos de todas las comunidades".



"El planteo al área de Derechos Humanos fue que nosotros debíamos tomar como ejemplo lo que sucede con Memoria, Verdad y Justicia, que es una política a nivel Nacional y Provincial absolutamente consolidada, que no hay marcha atrás, que nadie nunca más quiere que este tipo de cosas sucedan. Y por eso trabajamos en leyes reparatorias, en juicios de Lesa Humanidad, en llevar adelante condenas efectivas. Entonces este ejemplo de Memoria, Verdad y Justicia, que es un ejemplo en toda Latinoamérica, también debía ser un ejemplo para nosotros en nuestra patria chica que es San Juan; es decir, trabajar en los derechos de todas las comunidades y en la gran declaración Universal de los Derechos Humanos que son 31 derechos. Entonces había que trabajar (yo siempre le llamé ampliar la agenda y en realidad más que ampliarla es visibilizar todos los derechos humanos), en todos los derechos humanos de todas las personas. Y los pueblos originarios, como lo dije en un principio, son tan personas como todos".



Territorio, agua y caminos.



"Los pueblos originarios de la provincia, como tantos otros sectores, tuvieron su voz y espacio en el Acuerdo San Juan, y sé que plantearon la necesidad de soluciones territoriales, agua y caminos. Desde luego el gran desafío del Acuerdo San Juan es poder llevar adelante todo lo planteado y contener en los anuncios las voces de todos, y en este marco puedo decir que el pedido de los pueblos originarios van a estar contenidos".

"Con el tema territorio, específicamente, tenemos la semana que viene agendada una reunión con la Dirección Nacional de Registro Nacional de Tierras y Comunidades para ver en qué situación estamos hoy en la provincia, es decir, qué se tiene registrado a nivel nacional, qué tenemos nosotros, para arrancar con el censo de las comunidades, que viene postergado producto de la pandemia, y que creo es el punto de partida para la solución de estos reclamos y mucho más en los que el estado debe estar presente".



Sitio Ramsar - Remediación.



La ministra coincide que Las Lagunas son de importancia planetaria tal como lo establecen los organismos internacionales como Ramsar y en ese marco aseguró que la secretaría de Ambiente de la provincia está trabajando en un plan de remediación.

“En ese punto está trabajando la secretaría de Ambiente”, precisó.



Reflexión final.



“A la comunidad huarpe y en particular a quienes están en este lugar sufriendo tantas necesidades, decirles que las esperanzas no las pierdan. Que mi compromiso, como se los he dicho acá a cada uno de ustedes, está; en esta posibilidad que encontramos, tanto el Estado como ustedes de poder sentarnos en una mesa a dialogar para encontrar las respuestas; para encontrar las soluciones. Una prueba de ello es que se inició la obra del camino, que va a camino a consolidarse y a permitir la apertura de ese camino que es tan necesario y que nos va a permitir soluciones definitivas para los reclamos históricos. Así que cuenten con migo, a disposición siempre. Ustedes lo saben, para lo que necesiten y sin perder las esperanzas, a trabajar todos unidos y con mucha fuerza para lograr los objetivos que nos propusimos”.