La tercera edición del Desafío Valle de la Luna tuvo como gran protagonista a Inés Gutiérrez, quien volvió a destacarse en el exigente circuito del Parque Ischigualasto y revalidó su título en la distancia principal de 65 kilómetros. La representante del equipo Venzo dominó la competencia de punta a punta, repitiendo su triunfo del año pasado y consolidándose como una de las grandes referentes del ciclismo sanjuanino.

El podio femenino se completó con Yesica Guzmán, de San Luis, en el segundo lugar, y la también sanjuanina Amira Yanadel, en el tercero. Ambas mostraron un alto nivel en un recorrido técnico y demandante que exigió al máximo a todas las participantes.

En la distancia de 35 kilómetros, otra sanjuanina se quedó con la victoria. Mariana Bruna Díaz, del equipo La 40, fue la más rápida de la jornada, seguida por Susana Ingaramo (Córdoba) y Carla Berón (San Juan), quienes completaron un podio dominado por las ciclistas locales.

Entre los varones, la prueba de 65 kilómetros tuvo como ganador al cordobés Luis Vázquez, escoltado por Diego Brito (La Rioja) y el sanjuanino Héctor Vega, que completó el podio. En los 35 kilómetros, el dominio fue completamente sanjuanino: Heber Molina se quedó con el primer puesto, seguido por Matías Cesped y Jorge Torres.

En la categoría masculina se destacó el cordobés Luis Vázquez.

Más de mil ciclistas de distintas provincias fueron parte de esta edición especial del Desafío Valle de la Luna, que tuvo su largada al atardecer, permitiendo disfrutar de la majestuosidad del paisaje bajo una luz única. El evento combinó deporte, turismo y naturaleza, con un entorno imponente que volvió a situar a San Juan como epicentro del ciclismo de montaña nacional.