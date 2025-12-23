El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el detalle del tiempo previsto para San Juan durante este martes 23 y el miércoles 24 de diciembre de 2025 (Nochebuena). El pronóstico marca un claro contraste entre una jornada de calor seco y estable y una tarde-noche festiva con alta probabilidad de tormentas eléctricas y vientos intensos.

Martes 23

Este martes se presenta como un día típico del verano sanjuanino, dominado por las altas temperaturas y una nubosidad ligera que no amenaza con lluvias.

Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado con una temperatura de 25°C. El viento soplará del sudeste con una intensidad moderada, entre 23 y 31 km/h. Para la tarde, se mantendrá el patrón de cielo ligeramente nublado, pero el mercurio ascenderá hasta marcar la máxima del día en 34°C. El viento del sudeste disminuirá levemente, con ráfagas entre 13 y 22 km/h. Al caer la noche, la nubosidad aumentará a algo nublado, con una temperatura mínima de 30°C y vientos suaves del sector sur.

Miércoles 24 (Nochebuena)

La Nochebuena traerá un cambio notable en el tiempo. La jornada comenzará estable, pero la inestabilidad aumentará drásticamente hacia la tarde y noche, pudiendo afectar los planes festivos.

La madrugada y la mañana transcurrirán con cielos algo nublados a parcialmente nublados, temperaturas agradables (mínima de 22°C, máxima de 27°C) y viento suave del sudoeste, sin riesgo de lluvia. El cambio llegará en la tarde. Se pronostica un aumento de la nubosidad y el desarrollo de tormentas, con una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima será de 33°C, pero el fenómeno más destacado será el viento intenso del sudeste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas potenciales muy fuertes, de entre 42 y 50 km/h.