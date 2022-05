Inflación: la canasta alimentaria ya supera los $ 41.000 en el interior del país

La suba de precios de alimentos registrada en abril, que se ubico en el 5,9%, muy cerca del 6% con el que culminó la inflación ese mismo mes, volvió a golpear con fuerza a los sectores más vulnerables. Así, en la previa a la difusión del dato oficial que releva el Indec, un informe privado estimó ayer que el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) que determina el umbral de indigencia trepó un 6,5% en abril y alcanzó los $ 41.762 para el caso de una familia tipo.

El trabajo realizado por la Fundación Colsecor, un grupo de cooperativas que releva mensualmente los precios de los productos de mayor consumo en 37 localidades del interior del país, determinó que en abril un adulto necesitó $ 13.515 para no cruzar la línea de indigencia y explicó que la mitad de la suba de la canasta se explica por el aumento mensual de los precios del pan y la harina. "Este bloque alimenticio acumula un 40% de suba en lo que va del año", indicó Alberto Calvo, uno de los responsables del informe.

A su vez, el estudio destacó que con el aumento de la canasta abril, mayor que el registrado en marzo, se acumula un incremento del 32,1% en el primer cuatrimestre del año.

"El valor de la canasta básica fue levemente más bajo que el que publicó el Indec el mes anterior, no obstante, esta brecha se va reduciendo y el precio promedio de las localidades se va emparejando con el que publica el organismo. En cuanto a la dispersión a lo largo de la geografía, vemos que hay importantes diferencias en el valor de la canasta y observamos que las variaciones no parecen estar explicadas por una provincia o región, lo que muestra una heterogeneidad y dispersión no vinculada a la ubicación geográfica", destacó a su vez Natalia Calcagno, otra de las responsables del relevamiento.

En el mismo sentido, los encargados del estudio destacaron que el fenómeno más relevante que observaron durante abril en la alta volatilidad de precios, tanto a nivel productos como geográficos. "Se observó un aumento en la harina, pero no se ve lo mismo en el grupo de frutas, verduras, cereales y legumbres, que tuvieron el mismo precio promedio del mes anterior. Por otro lado, se observaron localidades que registraron subas menores al 3% del costo de su canasta básica, mientras que otras tuvieron aumentos por encima del 10%", indicaron.

En paralelo, otro informe realizado por la entidad Consumidores Libres, que comanda Héctor Polino, alertó sobre la continuidad de la misma dinámica en el precio de los alimentos durante mayo. Precisó que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Bueno Aires, el precio de los 21 productos que conforman la llamada "canasta básica de alimentos" tuvo un aumento del 2,38% durante la primera quincena del mes de mayo.

Fuente: El Cronista