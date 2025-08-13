Personal policial de la Unidad Rural San Expedito, dependiente de la División Rural, intervino tras la denuncia de una mujer que aseguró haber visto su bicicleta robada en las inmediaciones del Santuario San Expedito, en Bermejo, departamento Caucete.

Según informó la damnificada, el rodado, una bicicleta rodado 29 de color amarillo, había sido sustraído días atrás, hecho por el cual radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 9ª.

Con los datos aportados, efectivos policiales realizaron un recorrido por el predio y alrededores, logrando localizar la bicicleta y al conductor: un menor de edad. Tras verificar la documentación presentada por la denunciante y constatar la coincidencia con el rodado, la bicicleta fue devuelta a su propietaria en el lugar.

Respecto al joven, fue entregado a sus progenitores, quienes manifestaron que el rodado había llegado a su casa como una donación.