Policiales > En Caucete

Recuperaron una bicicleta robada en San Expedito y el menor aseguró que era donada

Ocurrió en las inmediaciones del Santuario de San Expedito, en Bermejo. La bicicleta había sido sustraída días atrás y denunciada en la Comisaría 9°. Un menor de edad la conducía y dijo que la recibió como regalo. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La bicicleta robada fue hallada en Bermejo y entregada a su dueña en el lugar.

Personal policial de la Unidad Rural San Expedito, dependiente de la División Rural, intervino tras la denuncia de una mujer que aseguró haber visto su bicicleta robada en las inmediaciones del Santuario San Expedito, en Bermejo, departamento Caucete.

Según informó la damnificada, el rodado, una bicicleta rodado 29 de color amarillo, había sido sustraído días atrás, hecho por el cual radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 9ª.

Con los datos aportados, efectivos policiales realizaron un recorrido por el predio y alrededores, logrando localizar la bicicleta y al conductor: un menor de edad. Tras verificar la documentación presentada por la denunciante y constatar la coincidencia con el rodado, la bicicleta fue devuelta a su propietaria en el lugar.

Respecto al joven, fue entregado a sus progenitores, quienes manifestaron que el rodado había llegado a su casa como una donación.

