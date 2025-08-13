Los Auténticos Decadentes llegarán a San Juan para celebrar los 30 años de Mi vida loca, uno de los discos más influyentes y populares del rock latinoamericano. La cita será el sábado 6 de septiembre a las 19 horas en los jardines del Auditorio Juan Victoria, en un show que promete recorrer de principio a fin las canciones de aquel álbum lanzado en 1995, junto a los clásicos que el público espera escuchar.

“Este es el primer disco que realmente terminamos contentos con el sonido”, recordó Martín “Moska” Lorenzo en diálogo con DIARIO HUARPE, voz y uno de los fundadores de la banda. El trabajo fue grabado en Argentina y mezclado en Los Ángeles por Gustavo Borner, en lo que fue la primera experiencia internacional de Los Auténticos Decadentes. “En ese momento necesitábamos un sonido internacional y que pudiera rotar en MTV, que programaba para toda Latinoamérica. Nos vieron en Perú, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México. Eso ayudó muchísimo”, señaló.

Mi vida loca marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo. Con canciones como “La guitarra”, “El murguero”, “Corazón”, “El pájaro vio el cielo y se voló” y “Diosa”, el álbum logró cinco cortes de difusión, algo poco común en la época. “Es el primer disco en el que llegamos con las canciones justas. Tenía magia, magia en las canciones”, afirmó Mosca, quien también destacó temas menos conocidos como “Aguinaldo”, “Mil noches” o “Las miradas”, que volverán a sonar en esta gira.

El espectáculo en San Juan será parte de un extenso tour latinoamericano que comenzará en Uruguay y continuará por ciudades de Argentina, Ecuador, Colombia, Perú y México, antes de seguir en 2026 por Chile, Paraguay y Europa. “Se van a encontrar con un show totalmente nuevo, que nunca hicimos, con visuales que remiten a esa época. Es especial porque es un homenaje a un disco, pero esas canciones inamovibles que la gente quiere escuchar van a estar”, adelantó Mosca.

Las entradas para la presentación en San Juan se encuentran a la venta en www,entradaweb.com en tres etapas: primera preventa a $35.000, segunda preventa a $40.000 y entrada general a $45.000.