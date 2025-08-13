La muerte del periodista sanjuanino Mariano Herrera, ocurrida horas después de cubrir el recital de La Vela Puerca, es investigada judicialmente. La familia del comunicador presentó una denuncia para esclarecer las circunstancias en las que fue atendido por primera vez en el predio, antes de ser enviado a su casa. Su expareja, la médica Noelia Gallardo ante DIARIO HUARPE, pidió la colaboración del público que estuvo presente en el show. “Les pido a todos los que tengan fotos o videos que los acerquen. Pueden ser fundamentales para determinar qué pasó esa noche y cómo fue la asistencia que recibió Mariano”, expresó.

Gallardo explicó que, si bien ya no eran pareja, se consideraban compañeros de vida y tenían una hija en común. “Siempre me consultaba cualquier problema de salud, hasta por un dolor de uña. Esa noche me sorprendió que no me escribiera ni me llamara. Evidentemente, su cabeza estaba colapsando”, relató.

Según su testimonio, la ambulancia del servicio de emergencias contratado por la productora no se encontraba en el lugar cuando Herrera comenzó a sentirse mal. “La ambulancia debería haber estado en el lugar, no lo estaba”, afirmó Gallardo, quien cuestionó tanto a la organización del recital como al personal que lo asistió.

La autopsia determinó que el periodista falleció por un ACV hemorrágico. De acuerdo con el relato de amigos y de su jefa en la radio, el profesional de salud que lo atendió en el evento le diagnosticó deshidratación y le indicó reposo domiciliario. “Para mí hubo un mal proceder, porque Mariano tenía que haber sido trasladado al hospital”, señaló Gallardo.

En su casa, Herrera presentó vómitos, convulsiones, se desmayó en dos oportunidades y perdió el control de esfínteres. “Los amigos me contaron que estaba muy mal y que cerca de las 5 de la mañana murió”, agregó. La denuncia de la familia busca que la Justicia determine si hubo negligencia médica y si la falta de recursos en el lugar influyó en el desenlace.

La madrugada del miércoles 30 de julio de 2025 se tiñó de luto Rawson con la triste noticia del fallecimiento de Mariano Herrera, de 39 años dedicado a la comunicación de los eventos de artistas nacionales y locales de rock. Herrera fue encontrado sin vida en su vivienda de calle Posadas al 900, en el Barrio Marcó.

Según informaron fuentes judiciales, Herrera había asistido la noche anterior al recital de la banda uruguaya La Vela Puerca, evento que se realizó en la Sala del Sol. Allí, trabajó como parte del equipo de la emisora El Puente Rock, cubriendo el show. De acuerdo al testimonio de Jairo Moreno, amigo personal de la víctima y compañero en la cobertura del evento, ambos consumieron bebidas alcohólicas durante la noche. Tras la presentación de la banda, regresaron a la casa de Herrera junto a dos amigos más, quien poco después expresó sentirse mal y se acostó a descansar.

Alrededor de las 4 de la madrugada, el periodista se levantó para ir al baño, pero sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza. Ya era la segunda desde su regreso al hogar. Su amigo lo ayudó a volver a la cama, pero más tarde, cerca de las 5, notó que presentaba dificultades para respirar y decidió contactar a la policía.

El agente que acudió al domicilio intentó maniobras de reanimación antes de la llegada de una ambulancia, cuyo personal médico constató finalmente el fallecimiento.