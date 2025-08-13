El Departamento de Hidráulica de San Juan ejecutó este fin de semana una medida sin precedentes: cortar el suministro de agua de riego a productores con deudas. La acción, que comenzó en el departamentos productivos como Sarmiento, Pocito, Angaco, 9 de Julio, entre otros, logró recuperar en pocos días cerca de $500 millones de un total de $1.100 millones adeudados, tanto de los morosos nuevos como históricos.

El director de Hidráulica, Raúl Ruiz, confirmó a DIARIO HUARPE que se enviaron 515 notificaciones de aviso de deuda hasta llegar a unas 60 notificaciones de suspensión del servicio total: "Este fin de semana se suspendieron 37 cuentas de manera práctica y efectiva" señaló Ruiz. Según detalló, las notificaciones del corte se hicieron con plazos legales, dando hasta el viernes 8 de agosto como última fecha para regularizar, antes del operativo de corte que se llevó a cabo sábado y domingo y que se continúa realizando.

Ruiz explicó que la medida tuvo un efecto inmediato en la recaudación: “Del monto total, hemos podido recuperar aproximadamente entre el 40 y 45%, que representa casi $500 millones, y seguimos recibiendo pagos”. Agregó que, una vez que los productores regularizan su situación, se da aviso a la delegación departamental y se restituye el servicio lo más rápido posible.

Los cortes alcanzaron a productores de departamentos como Sarmiento, Angaco, San Martín, 9 de Julio y Pocito, entre otros. Pese a lo drástico de la medida, Ruiz destacó que no hubo conflictos: “Todos los procedimientos se realizaron cumpliendo los plazos que marca la ley. Incluso hemos recibido el apoyo de las juntas de riego y de muchos productores que consideran justo que se aplique la misma vara para todos”.

Desde el organismo resaltan que esta decisión busca “igualar condiciones” entre quienes pagan el servicio en tiempo y forma y quienes no lo hacen, asegurando que la red de canales se mantenga operativa y con beneficios para quienes cumplen con sus obligaciones.

San Juan enfrenta desde hace años un grave problema de escasez hídrica, con bajos niveles de nieve que impactan directamente en los caudales de agua para riego. En este complejo escenario, Hidráulica ha venido administrando el recurso con moderación, generando en diversas oportunidades tensión con productores que reclaman mayores volúmenes para sus cultivos. Sumado a esto, un número significativo de regantes no cumplieron con el pago del canon de riego. Es por eso que, ante esta situación, las autoridades decidieron encarar un proceso de saneamiento de deudas. Primero, se notificó a los morosos, y luego se les intimó con la advertencia de que, de no regularizar su situación (pasados los 60 días de notificado), se procedería al cortar el servicio.