Veladero oficializó una presentación para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de inversión de US$400 millones. Este movimiento, que fue confirmado a DIARIO HUARPE por fuentes calificadas empresariales, garantizaría la continuidad de la mina hasta 2035 y reafirmaría a San Juan como un polo de atracción para las inversiones mineras a gran escala en Argentina.

Según las fuentes consultadas, la presentación fue realizada la semana pasada ante la Secretaría de Minería de la Nación y el Ministerio de Economía, y fue aceptada. El objetivo central de esta millonaria inversión es robustecer y expandir la planta de procesamiento, además de desarrollar la denominada fase ocho de la empresa. Esta etapa, fundamental para el futuro del yacimiento, permitiría aprovechar de manera más eficiente las reservas minerales de alta ley (oro, cobre y plata) que aún se encuentran en Veladero. La mina, que en la actualidad cumple sus primeros 20 años de vida productiva, es el único proyecto metalífero en producción en la provincia, lo que subraya la importancia estratégica de esta iniciativa para la economía local.

Publicidad

El plan presentado ante el Gobierno nacional no parte de cero. La inversión de US$400 millones complementa los trabajos que ya se iniciaron en la fase ocho, una etapa que ya cuenta con obras por un valor de US$100 millones. La propuesta incluye una serie de incisos técnicos (A, B y C) que detallan las optimizaciones del procesamiento y la explotación de los recursos, demostrando un enfoque meticuloso y estratégico para maximizar la vida útil del yacimiento.

La llegada del RIGI ha actuado como un catalizador para la minería sanjuanina, impulsando no solo a Veladero, sino también a otros proyectos de envergadura. El nuevo régimen, que ofrece un marco de seguridad y estabilidad para los inversores, ha despertado el interés en proyectos que hasta hace poco se mantenían en estadios de exploración o en fase de planificación. En este sentido, la presentación de Veladero se suma a dos importantes iniciativas que también han buscado acogerse al RIGI en la provincia.

Publicidad

Tal como lo reveló DIARIO HUARPE, la mina Gualcamayo ha modificado su plan inicial para proyectar una inversión de US$450 millones. A este se agrega el prometedor proyecto de cobre Los Azules, con un plan de inversión inicial de US$227 millones. La suma de estos tres proyectos; Veladero, Gualcamayo y Los Azules; representan más de US$1.000 millones en potencial inversión para San Juan. Este flujo de capital, si se concreta, no solo significaría la creación de empleos directos e indirectos, sino que también impactaría positivamente en la cadena de valor de la industria, generando un efecto multiplicador en la economía provincial.

La expectativa ahora se centra en la respuesta del Gobierno nacional. El destino de la propuesta de Veladero está en manos de la Secretaría de Minería y del Ministerio de Economía. La esperanza es que, de obtener la aprobación antes de fin de año, la compañía pueda comenzar de inmediato con las obras.