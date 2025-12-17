A punta de pistola: una banda le robó $1.3 millones a un conductor de Uber en Chimbas

Un violento asalto sufrió un conductor de la plataforma Uber en la madrugada del martes, cuando cuatro sujetos que simularon ser pasajeros lo redujeron a punta de pistola y le sustrajeron más de un millón de pesos en efectivo, además de su teléfono celular y documentación personal. El hecho ocurrió en el departamento de Chimbas y fue denunciado por la víctima, Sergio Galván, de 30 años.

Según la información judicial proporcionada, el episodio delictivo comenzó cerca de las 2 de la madrugada del martes 16 de diciembre. Galván tomó un viaje en la calle Las Heras, en cercanías del Cementerio de la Capital, donde subieron al vehículo cuatro hombres. Los mismos solicitaron ser llevados hasta la intersección de la Ruta Nacional 40 y calle Oro, en Chimbas.

Publicidad

Al llegar al destino y detener la marcha, la situación escaló rápidamente hacia la violencia. El individuo que ocupaba el asiento del acompañante desenfundó un arma de fuego y amenazó al conductor. En simultáneo, otro de los asaltantes lo sujetó por el cuello para inmovilizarlo. Entre los cuatro, redujeron a Galván en cuestión de segundos.

Los delincuentes procedieron a robarle sus pertenencias: un teléfono celular iPhone 12, una billetera que contenía la suma de $1.300.000 en efectivo y toda su documentación personal. Tras el robo, los sujetos huyeron del lugar, dejando a la víctima sin mayores lesiones físicas.

Publicidad

El caso fue caratulado como "robo con violencia agravada por el uso de arma de fuego y por ser en banda" en la Fiscalía de turno. Las autoridades se encuentran analizando las evidencias y testimonios para identificar y capturar a los responsables de este violento ataque, que pone nuevamente en foco los riesgos asociados al trabajo de los conductores de aplicaciones de transporte.