Inició el juicio contra el acusado de acosar y matar a cuchillazos a una mujer en Pocito: silencio y testimonios "contundentes"

Un año y ocho meses pasaron desde aquel mediodía cuando encontraron a Myriam Morales de 40 años muerta, en el interior de la casa de sus padres en Pocito, con varias apuñaladas en el pecho. Los vecinos vieron a un hombre salir en la moto de la víctima, encapuchado para no ser visto. Sin embargo todos apuntaron contra una expareja de la mujer, Mariano Valdez, un albañil de 44 años, que acosaba y amenazaba a la mujer porque lo había dejado después de una relación de pocos meses. Ese hombre ahora es juzgado en la Sala II de la Cámara Personal.

El juicio empezó este lunes por la mañana con el imputado de homicidio agravado por violencia de género y hurto simple (por el robo de la moto de la víctima), Mariano Valdez, desde una habitación del penal de Chimbas. El hombre vivirá el debate por teleconferencia debido a la pandemia. En la sala se encontraron el juez Benedicto Correa, el fiscal de cámara Daniel Galvani, el abogado defensor Alejandro Castán y la querella representada por el doctor Franco Marchese.

La audiencia se demoró más de lo previsto. Programado para las 8.30, recién a las diez de la mañana iniciaba con la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio. Luego le tocaría a Valdez ser indagado sobre el hecho, pero el hombre se abstuvo de declarar.

En silencio el hombre continuó escuchando a cada uno de los testigos que se presentaron para prestar declaración. Los primeros fueron el viudo de Myriam, Eduardo Martínez y luego los padres de la mujer. Los tres señalaron que conocían al imputado como un novio que tuvo por dos meses y que duró poco porque era una relación violenta en el que abundaban los golpes.

El hombre es el principal sospechoso de matar a Myriam Morales de 40 años. Foto redes sociales.

La mujer estaba separado de Martínez y en ese tiempo conoció al albañil, pero luego decidió volver con el hombre que compartió casi toda su vida. Según las declaraciones, esto no le gustó a Mariano Valdez, que empezó a acosar Myriam en la calle. Inclusive la amenazó de muerte: "si no sos mía, no vas a ser de nadie", le dijo.

Por esto y por una amenaza de muerte contra su hijo de 15 años, Myriam hizo una denuncia contra Valdez en mas de una oportunidad. La Justicia le dictó una perimetral, pero esto no bastó.

Tras terminar de declarar, la mamá de Myriam se descompuso y su yerno la tuvo que llevar hasta su casa para que se recupere. Mientras una hermana de la víctima Adriana Morales esperaba por teléfono las novedades del primer día del juicio. La mujer de La Plata no pudo viajar a San Juan por circunstancias de la pandemia.

Declararon también unas vecinas de Myriam y una prima. Estos testimonios complicaron al hombre, ya que fueron contundentes, según fuentes judiciales. Una vecina dijo que vio, días atrás al crimen, a Mariano Valdez merodeando por la zona y que esperaba a Myriam en la esquina para acosarla. Otra señaló que vio que un hombre salió en la moto de Myriam de la casa de sus padres con el rostro tapado y a toda velocidad. No lo pudo reconocer pero dijo que tenía "gran porte" y era "morocho", características que coinciden con las del imputado.

Finalmente, una prima de Myriam, que vivía a un kilometro del lugar del crimen reconoció a Valdez huyendo en la moto de la mujer, pero que nunca se imaginó lo que había pasado.

Después de los testimonios, el juicio pasó para un cuarto intermedio hasta las 8.30 de este martes. Falta el testimonio del médico forense y de los peritos que tomaron muestras de ADN. Y luego podría haber alegatos, dijeron desde Tribunales. Eso se sabrá al mediodía.

El hecho

El viernes 15 de febrero de 2019 Myriam Morales fue a la casa de sus padres, en el asentamiento El Carril, a limpiar y a prepararle el almuerzo a su papá como lo hacía todos los días desde que su mamá viajó a La Plata a visitar a su hermana. Ese día al mediodía Valdez la agarró por sorpresa y le asestó varias apuñaladas en el pecho que terminaron con su vida, según la investigación policial. La mujer se quiso defender del ataque, esto se supone porque tenía sus manos cerradas.

Luego el albañil tomó la moto de su víctima y huyó de la escena del crimen. Abandonó el rodado en unos yuyos que había a 100 metros de su casa, en Ruta 40 y Calle 10, y tomó su motocicleta para esconderse de la Policía.

Valdez estuvo prófugo varios días

Once días pasaron hasta que la Policía encontró al sospechoso de matar Myriam. Varias divisiones se avocaron en su búsqueda. Hubo allanamientos en Pocito, Rawson y Rivadavia donde vivían sus nueve hermanos.

Pero finalmente la División Homicidios lo encontró en casa de su madre en Villa Krause, en concreto en inmediaciones de calles Devoto y Elizondo. El albañil intentó huir de la Policía saltando las medianeras y llegó al primer piso de una casa. Cuando se vio acorralado por los efectivos policiales, se autoagredió con un cuchillo para quitarse la vida. Por el hecho estuvo varios días internado en el hospital Guillermo Rawson donde se recuperó.

La intervención de su teléfono fue vital para hallarlo y geocalizarlo. En el medio hubo dos motos secuestradas y dos personas detenidas, un amigo y un hermano. La moto Corven modelo Energy 110cc perteneciente a Myriam fue peritada por los investigadores tres días después del crimen.