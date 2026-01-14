Tras la inaugaración de los Puntos SOS en el Paso Internacional de Agua Negra, el Gobierno de San Juan avanzará con la instalación de seis tótems en espacios verdes y zonas de alta circulación en los departamentos del Gran San Juan, con el objetivo de reforzar la seguridad y brindar asistencia inmediata a los vecinos.

Según confirmó a DIARIO HUARPE el presidente de San Juan Innova, Patricio Gutiérrez, tres de los dispositivos ya tienen una ubicación definida: Capital, Rivadavia y Santa Lucía. “Uno va a estar instalado en el Parque de Mayo, otro en la zona del camping de Rivadavia y el tercero en el Parque de Santa Lucía”, detalló.

Publicidad

Respecto a los otros tres tótems, Gutiérrez explicó que aún se encuentran en etapa de análisis para definir los puntos más adecuados dentro de los departamentos que integran el Gran San Juan. “Estamos evaluando distintos criterios para determinar sus lugares específicos”, dijo.

Según el presidente de San Juan Innova, los dispositivos contarán con cámaras de seguridad, conectividad a internet mediante fibra óptica y un botón de pánico conectado de forma directa al Cisem. "A diferencia de los instalados en Agua Negra, estos tótems no incluirán cámaras lectoras de patentes, ya que estarán destinados principalmente al uso peatonal", aclaró.

Publicidad

“El objetivo es que cualquier persona pueda pedir ayuda inmediata ante una urgencia. Si alguien sufre un robo, pierde el celular o necesita asistencia, presiona el botón y es atendido directamente por el Cisem”, explicó el titular.

En cuanto a los plazos, Gutiérrez aseguró que en un lapso de 60 días estarán instalados al menos cinco de los seis tótems. El único pendiente será el de Santa Lucía, ya que “la colocación quedará sujeta a la fecha de inauguración del espacio”.

La inversión para estos Puntos SOS es financiada en su totalidad por San Juan Innova, a diferencia de los instalados en el Paso de Agua Negra, que se concretaron a través del Programa Desarrollo de Comunidades, en conjunto con Vialidad Nacional y el Ministerio de Minería de San Juan.

Publicidad

La iniciativa se enmarca en el plan integral de seguridad que impulsa el gobernador Marcelo Orrego. “Son herramientas que estarán disponibles para que los sanjuaninos puedan pedir ayuda cuando la necesiten”, concluyó Gutiérrez.

Minería busca instalar 10 Puntos SOS más

Con la inauguración de los cuatro Puntos SOS este martes 13 de enero, el Ministerio de Minería ya adquirió otros 10 dispositivos para ser instalados en distintos puntos de la provincia, según confirmó Patricio Gutiérrez. Al respecto, explicó que se está evaluando cuáles son las zonas más críticas para su colocación, teniendo en cuenta la cantidad de personas que transitan por esos sectores, la falta de señal telefónica, la peligrosidad de los trayectos y la distancia con los centros poblados más cercanos.

Con estas acciones, San Juan prevé cerrar 2026 con 20 Puntos SOS instalados, con el objetivo de reforzar la seguridad de los sanjuaninos y de los turistas que visitan la provincia. “Estimamos que podamos comprar 10 más y llegar a un total de 30. Todo eso lo estamos analizando”, aseguró el presidente de San Juan Innova.