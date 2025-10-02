En un análisis que pone el foco en la base electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia, el intendente de Angaco, José Castro del PJ, sentenció que el mandatario libertario ha sufrido una "gran pérdida" de apoyo en uno de sus segmentos clave: la juventud. El jefe comunal sanjuanino fundamentó su postura en la percepción que recoge al interactuar con los votantes más jóvenes de su departamento y la provincia.

Castro fue contundente al describir en el Café de la Política, el sentir actual de quienes optaron por el actual presidente hace dos años. "Yo hablo con muchos jóvenes en este momento, quienes me dicen o se sienten defraudados por lo que eligieron hace dos años," reveló el intendente.

El político peronista detalló que esta decepción está generando un desinterés preocupante en la participación democrática. "Hoy un joven dice que no va a ir a votar. Porque es el primer sentimiento que tiene un joven cuando cree que no supo votar," explicó Castro, intentando matizar la autocrítica de los electores.

El intendente de Angaco quiso dejar claro que la elección de 2023 no fue ingenua, sino estratégica, pero condicionada. "Los jóvenes en el 2023 supieron votar, pero dieron una cuota de confianza, no dieron un cheque en blanco. No dijeron votamos a este candidato porque creemos que es la luz divina," sentenció.

Según el intendente, los jóvenes otorgaron un crédito político a Milei con la esperanza de un cambio, pero la gestión actual no ha estado a la altura. "Le dieron un voto de confianza. Ese voto de confianza no ha funcionado, que es el Gobierno Nacional," afirmó, marcando un claro fracaso en la conexión que el Presidente tuvo con ese sector.

Castro aseguró que este descontento ya se refleja en los datos duros, aunque no precisó cuáles. "Yo creo que Milei ha perdido en un gran porcentaje. Y que eso lo están mostrando los números," indicó, sugiriendo que las mediciones internas y públicas de la provincia deben reflejar esta tendencia de declive.

Finalmente, el jefe comunal peronista vinculó esta insatisfacción generalizada con la necesidad de consolidar el trabajo político desde su espacio, poniendo la mira en las elecciones legislativas. "Y para hacer, los candidatos a diputado nacional, por supuesto, deben llegar a utilizar una banca a partir del 10 de diciembre," concluyó, reafirmando que la desilusión con la administración libertaria debe capitalizarse en las urnas a favor de sus candidatos.

