El mensaje de Catherine Fulop bajo anestesia y la burla de su hija

Catherine Fulop compartió con sus seguidores en redes sociales los detalles de su recuperación tras una cirugía de hombro, intervención necesaria luego de la fuerte caída que sufrió semanas atrás durante el show de Erreway en el Movistar Arena. El accidente la llevó fuera del escenario, en un incidente que se viralizó rápidamente.

Ya en su casa, la actriz venezolana publicó una selfie desde su cama para llevar tranquilidad. Ella quiso dejar un mensaje de alivio para sus seguidores, pero lo que escribió desató un blooper que no pasó desapercibido, dejando en evidencia el efecto de la anestesia o los calmantes del postoperatorio.

En el texto que acompañaba la imagen, Catherine Fulop escribió: “Ya en casita mi gente, todo salió muy bien gracias a todos los que me mandaron buena energía, a mi doctor y a todo el sanatorio Las Lomas”. Sin embargo, en medio de la frase, se coló una secuencia de letras sin sentido: “todosblosbquenprwhjbtaronby”.

La primera persona en advertir el extraño mensaje fue su hija, Tiziana Sabatini, quien reaccionó con humor, decidiendo exponer públicamente a su madre. Tiziana le respondió de forma inmediata, acompañando la frase con emojis de risa: “Mamá, ¿seguís drogada?”.

Fulop, lejos de molestarse, se divirtió con el comentario. La actriz reposteó la respuesta de Tiziana con un mensaje cómplice, confirmando que la gente había entendido el mensaje a pesar de la confusión: “Mi gente me entendió. Jajajaja”.

Ahora, ya recuperándose en su casa, la actriz aseguró que “Todo salió muy bien”, agradeciendo el apoyo de todos, a pesar de la mala pasada que le jugó la anestesia al intentar escribir su agradecimiento.