Chechu Bonelli fulminó el romance de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras

Chechu Bonelli decidió poner fin al silencio en los medios y, ante el micrófono de Puro Show en El Trece, compartió cómo atravesó el 2025, el año en que su vida privada adquirió una gran repercusión mediática tras su ruptura con Darío Cvitanich, el padre de sus tres hijas. La conductora no dudó en describir la intensidad de este periodo de su vida: “Un terremoto, un huracán, un torbellino fue mi 2025”.

A medida que el año llega a su fin, Bonelli expresó su deseo de dejarlo atrás, aunque reconoció el aprendizaje que trajo la experiencia. “Por suerte ya este año está llegando al final, al último tramo, así que esperando que se vaya rápido. Igual todo lo vivido formó parte de lo aprendido”. La modelo y conductora no intentó suavizar el impacto del quiebre: “Esta separación me vino a enseñar un montón de cosas”.

Publicidad

Bonelli explicó que su decisión de hablar ahora no fue casual. Ella se tomó su tiempo, ya que eligió la maduración antes de hacer pública su situación. “Yo siempre dije que el silencio también era una manera de responder. Y cuando me sentí capacitada para salir a hablar y que ya tenía más superado toda la situación, se dio de manera natural”.

La modelo y conductora, luego de 14 años de relación con Darío Cvitanich, admitió que le sorprendió la magnitud que tomó su quiebre en los medios. “Me sorprendió muchísimo, primero, que la separación haya tomado tanta trascendencia”. Sin embargo, entiende que la exposición es parte del mundo del espectáculo y sus reglas: “son un poco las reglas del juego. Te separás y con la primera persona que te ven ya te empiezan a vincular y va a ser así un juego constante”.

Publicidad

En cuanto a la confirmación del romance de Cvitanich con Ivanna Figueiras, Bonelli se mostró enfocada en su propio proceso de sanación. “No lo miro, no me importa, cada uno es libre de hacer su vida”. La conductora enfatizó que su prioridad es la calma personal, y por ello está “trabajando mucho la aceptación, así que lo que hagan ellos, mientras sean felices”.

Respecto a su presente amoroso, Bonelli fue clara al descartar cualquier especulación: “Ahora estoy súper sola”. Además, afirmó que cuando el amor vuelva a tocar a su puerta, no lo mantendrá oculto: “Para mí, recién lo decía, no hay nada más lindo que el amor, que enamorarse. Y cuando eso suceda, se van a enterar. No tendría por qué ocultarlo”.