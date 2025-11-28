El video de Evangelina Anderson y su novio de 26 años a los besos

La buena onda entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, participantes de esta temporada de MasterChef Celebrity, era notoria desde hacía tiempo. Ellos mismos se encargaron de mostrar en redes que compartían juntadas y momentos llenos de risas y alegría después de las grabaciones del reality. Sin embargo, esta relación trascendió la amistad y avanzó decididamente al plano amoroso.

El periodista Luis Ventura fue quien encendió las alarmas y "mandó al frente" a los dos participantes, a pesar de que Ian, un joven youtuber con más de 35 millones de seguidores, se encargó de desmentir los rumores. Pero su declaración generó más dudas que certezas, ya que su sonrisa pícara y la risa inevitable evidenciaron que algo sucedía.

Publicidad

La primera coincidencia que despertó sospechas fue cuando se notó que un video que Ian había registrado desde la terraza de su edificio, un amplio espacio con pileta y una baranda distintiva, tenía el mismo tipo de baranda que apareció días después en imágenes publicadas por Evangelina.

Finalmente, el misterio se disipó por completo: apareció un video clave. El material muestra a ambos en un mismo boliche, juntos y dándose un beso. Evangelina, quien está separada de Martín Demichelis (el padre de sus tres hijos) desde agosto, parece haber encontrado un nuevo amor.

Publicidad

El video habla por sí solo: Eva e Ian están muy cerca bailando entre la multitud. Debido a la música fuerte, se los ve hablando muy cerca. Y, confirmando el romance, en un momento se los ve que se están dando un beso en la boca, con total naturalidad.