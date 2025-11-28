Ángel de Brito reveló por qué le parece pésimo el programa de María Belén Ludueña

La tensión en la televisión argentina se intensificó luego de que Ángel de Brito volviera a lanzar dardos lapidarios contra Tarde o Temprano, el ciclo conducido por María Belén Ludueña en El Trece. El conductor, quien ya había sido crítico en LAM, reafirmó su postura en el programa Ya Fue Todo, dejando claro que su opinión sobre el ciclo no tiene vuelta atrás.

De Brito aseguró que su crítica es profesional y no personal. “No hay ningún problema personal con María Belén Ludueña, yo no le bastardié el programa. Fue mi opinión: me parece aburrido, está mal hecho y mal producido. No es culpa de ella, pero es la cara del programa”, afirmó con firmeza.

El conductor también arremetió contra Fernanda Iglesias, panelista del programa de Ludueña, en medio de la fuerte interna que se generó entre ella y el equipo de LAM. De Brito dio su versión sobre cómo Iglesias llegó al nuevo ciclo: “A Fernanda la rajaron de Puro Show y se la enchufaron a ella. Tarde o Temprano de María Belén Ludueña es un intento fallido, y Fernanda Iglesias es una panelista, nada más”.

El conflicto explotó después de que en Tarde o Temprano se dijera que Yanina Latorre "maneja" LAM y que varios juicios pendientes giraban en torno a ella, provocando la respuesta indignada de Latorre. De Brito se sumó a la disputa criticando la falta de rigor periodístico del ciclo. “Si vas a hablar de un tema, mínimamente informate. Sino quedas pagando”, lanzó.

La tensión venía acumulándose luego de que Iglesias insistiera desde el programa de Ludueña en que ella “informa bastante bien” y reafirmara sus cortocircuitos históricos con Latorre, asegurando que todas las panelistas que se fueron de LAM terminaron peleadas con Yanina. Mientras Iglesias asegura que se fue de la mejor manera de Puro Show porque Ludueña la habría pedido exclusivamente para su programa, De Brito y Latorre insisten en que fue echada del ciclo matutino para pasar al nuevo programa.

De Brito remató su descargo con una frase explosiva, demostrando su total desinterés por la disputa: “Me chupan un hue… Fernanda Iglesias y Belén Ludueña, las dos juntas en fila”.