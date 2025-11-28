Un impactante episodio vial ocurrió este viernes por la mañana en el barrio porteño de Palermo, donde un conductor alcoholizado y con una pierna enyesada provocó un triple choque en el cruce de las calles Cabrera y Godoy Cruz. El hombre, de 47 años, manejaba un Ford Fiesta cuando perdió el control y embistió a tres vehículos estacionados: un Renault Sandero y un Toyota Corolla, entre otros.

Personal de la Comisaría Vecinal 14A llegó rápidamente al lugar y tomó contacto con el conductor, quien admitió que la colisión ocurrió por una “mala maniobra”. Sin embargo, la gravedad del hecho aumentó tras la intervención de la Unidad de Flagrancia Norte, que dispuso realizarle el test de alcoholemia y el narcotest.

El resultado confirmó un nivel de alcohol en sangre de 1,5 gramos por litro, el doble del máximo permitido para conducir. Además, los agentes constataron que el hombre manejaba con una pierna inmovilizada por un yeso, lo que sumó un agravante más a su conducta.

El SAME asistió al conductor por contusiones leves, pero el momento de mayor tensión se vivió cuando el hombre se negó a descender del vehículo ante la presencia de los medios de comunicación. Se mantuvo atrincherado dentro del auto durante varios minutos, generando un operativo en la zona mientras se esperaba la llegada de los propietarios de los autos dañados.

Tras confirmarse la alcoholemia positiva y las condiciones irregulares en las que circulaba, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino de oficio e inició el proceso administrativo para solicitar la inhabilitación inmediata de su licencia. Para recuperar su habilitación, el conductor deberá ser notificado de la sanción y aprobar nuevos exámenes psicofísicos que acrediten su aptitud para manejar nuevamente.