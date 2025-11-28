El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol emitió una resolución contundente tras los graves incidentes ocurridos el pasado 16 de noviembre durante la semifinal entre Del Bono y Villa Hipódromo, disputada en la cancha del Bodeguero. El partido había terminado con triunfo por penales para el equipo rawsino, pero la definición quedó completamente opacada por la brutal agresión sufrida por los jugadores visitantes dentro del campo de juego.

Según el informe del árbitro, considerado “semiplena prueba” por el Tribunal, y el material aportado por ambos clubes, se comprobó que, una vez finalizado el encuentro, jugadores y simpatizantes de Del Bono ingresaron al campo de juego y agredieron salvajemente a los futbolistas de Villa Hipódromo.

Los videos muestran a jugadores locales lanzando los primeros golpes y, posteriormente, a hinchas que rompieron el alambrado olímpico y accedieron también por el portón principal, golpeando con distintos elementos a los visitantes. Entre los agresores se identificó la participación de hombres y mujeres.

El Tribunal remarcó que la seguridad, obligación del club local antes, durante y después del encuentro, fue insuficiente, lo que permitió que la violencia escalara sin control y derivara en un verdadero ataque colectivo contra Villa Hipódromo. Además, se adjuntaron evidencias de daños a las movilidades que trasladaban al plantel rawsino, así como a vehículos de simpatizantes. También se presentaron boletas y estudios médicos por lesiones sufridas por los jugadores.

Sanciones al Club Del Bono

Tras evaluar el material probatorio, el Tribunal de Penas sancionó severamente a Del Bono:

Multa equivalente a 150 entradas por tres fechas (Art. 80).

Suspensión del estadio de Del Bono por seis fechas (Art. 80, 81, 123 y 140).

Partidos a puertas cerradas durante la sanción: solo podrán ingresar planteles de Reserva y Primera, cuerpo técnico y 10 dirigentes por club.

Aplicación de multas y obligaciones administrativas según artículos 132, 133, 134 y 149 del RTP.

Intimación a Del Bono para que, en el plazo de cinco días, acuerde con Villa Hipódromo la reparación de daños a movilidades, así como los gastos médicos de los jugadores lesionados (Art. 99).

Amonestación formal al club (Art. 151).

Sanciones individuales a jugadores y auxiliares

El Tribunal también sancionó a jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambas instituciones que participaron en los hechos.

Jugadores y auxiliar de Del Bono:

Fabián Monla : 12 partidos de suspensión.

Astudillo Emanuel , Montiveros Jair y Gómez Santiago : 9 partidos cada uno.

Oscar Robledo (auxiliar): 10 partidos.

Jugadores y auxiliar de Villa Hipódromo: