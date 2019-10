Intendentes de localidades del centro Chubut piden habilitar la explotación minera

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los intendentes de las localidades ubicadas en el centro de la provincia del Chubut insistirán con el proyecto que bautizaron de "zonificación minera" para que se habilite la explotación sobre la meseta, actividad prohibida desde el 2003 bajo la modalidad "a cielo abierto" y con la utilización de "cianuro en los procesos de producción". "Nosotros vamos a insistir antes de fin de año para que el proyecto que presentamos no se caiga por el paso del tiempo, en el cual solicitamos que se habilite una zona del interior donde se pueda explotar los yacimientos y que podamos progresar con recursos genuinos" indicó el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, a Télam. Pichiñan junto con sus pares de Telsen, Gan Gan, Las Plumas, Paso el Sapo, Lagunita Salada y Gastre -entre otros- propician el desarrollo de la actividad donde se localizan yacimientos como el "Navidad", considerado el reservorio de plata más grande del mundo, propiedad de la minera canadiense Pan American Silver Argentina. Ese yacimiento prevé una inversión de hasta 1.000 millones de dólares pero no fue habilitado por la resistencia de sectores ecologistas bajo el lema "no a la mina", entre otros que se oponen a ese tipo de explotación. "El sur de Chubut tiene el petróleo, el oeste las regalías hidroeléctricas y el turismo, la costa empresas y el cánon pesquero pero no nos dejan desarrollar una actividad lícita como es la minería para que nosotros también nos podamos desarrollar", subrayó Pichiñán. Chubut tiene un potencial probado en yacimientos de plata, oro, plomo y uranio, entre otros proyectos metalíferos, según fuentes del sector minero. El intendente Pichiñán insiste con el proyecto de zonificación porque en caso de habilitarse la minería, Paso de Indios quedaría en un lugar estratégico por ser la población con servicios más cercana al yacimiento de "cerro Solo" que está bajo la titularidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con una capacidad de 4.420 toneladas de uranio. Cerro Solo "podría tener una producción de 200 toneladas por año", según un informe difundido por la CNEA. En esa misma zona está el proyecto de "Laguna Salada", también bajo la órbita de la CNEA, con una producción potencial de 100 toneladas de uranio. "Insistiremos con la iniciativa a nivel de la legislatura para que la posibilidad de la actividad minera no se caiga porque de eso depende nuestro futuro", aseguró Pichiñán. El intendente de Paso de Indios, alineado con el gobernador chubutense, Mariano Arcioni, recordó que "la gestión del presidente Macri insistió con la actividad minera y estimamos que si sigue en el gobierno volverá a plantear la necesidad de inversiones en el sector". "Y por lo que hemos visto Alberto Fernández plantea también la necesidad de que el tema minero se discuta", puntualizó.