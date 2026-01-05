El pulso de la gestión municipal en San Juan quedó reflejado en el último ranking de aprobación de intendentes elaborado por el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales de Argentina (Iopps). El relevamiento, realizado durante el último mes de 2025, midió el nivel de respaldo ciudadano a los jefes comunales y arrojó un escenario con diferencias marcadas entre los departamentos.

En el lote de los mejor posicionados aparecen cuatro intendentes que lograron superar con comodidad la barrera del 54% de aprobación. Se trata de Juan José Orrego, de Santa Lucía; Carlos Munisaga, de Rawson; Sergio Miodowsky, de Rivadavia; y Juan Carlos Abarca, de Albardón. Todos ellos registraron niveles de respaldo que oscilan entre el 54% y el 58%, ubicándose como los dirigentes municipales con mejor imagen ante sus vecinos.

Un escalón más abajo se encuentran aquellos intendentes que no lograron perforar el 54% de aprobación, pero tampoco cayeron por debajo del 50%. En este grupo aparecen Fabián Aballay, de Pocito; Analía Becerra, de San Martín; Susana Laciar, de Capital; y Daniela Banegas, de 9 de Julio. Se trata de gestiones con una valoración más ajustada.

En el rango intermedio, con niveles de aprobación que van del 45% al 50%, el informe del Iopps ubicó a Daniela Rodríguez, de Chimbas; David Domínguez, de Ullum; Rodolfo Jalife, de 25 de Mayo; y Jorge Espejo, de Iglesia. En estos casos, el apoyo ciudadano aparece dividido y expone escenarios políticos más frágiles, donde la gestión enfrenta desafíos para consolidar consenso.

Más comprometida es la situación de los intendentes que registran entre el 40% y el 45% de aprobación. Allí figuran Romina Rosas, de Caucete; Matías Espejo, de Jáchal; José Castro, de Angaco; y Alfredo Castro, de Sarmiento. En el fondo del ranking se encuentran los jefes comunales con niveles de aprobación por debajo del 40%, un dato que marca alertas políticas de cara al futuro. En este grupo aparecen Mario Riveros, de Valle Fértil; Juan Atampiz, de Zonda; y Sebastián Carbajal, de Calingasta, quienes cierran el listado con las valoraciones más bajas del relevamiento.

Desde el Iopps indicaron que el ranking surge de encuestas realizadas en cada departamento durante el último mes de 2025 y que el objetivo es reflejar el clima social respecto de las gestiones municipales. El informe se convierte así en una radiografía del humor ciudadano en San Juan, con intendentes bien posicionados, otros en zona de equilibrio y algunos que deberán revertir una imagen claramente desfavorable ante sus comunidades.