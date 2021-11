En San Juan, los intendentes en contra de la reelección indefinida

La elección que hizo el Frente Todos en Buenos Aires, donde perdió por un ajustado margen con Juntos por el Cambio, evidenció el poder de los intendentes del Conurbano y puso sobre la mesa un claro pedido: la reelección indefinida. El pasado miércoles, durante los festejos por el Día de la Militancia, este pedido llegó al presidente Alberto Fernández, quien fue contundente al decir que “será analizado”. Incluso, ayer, el gobernador Axel Kicillof tomó el guante y recibió la inquietud para comenzar a trabajar en el tema. Ante esta movida, DIARIO HUARPE, consultó a los intendentes sanjuaninos que no pueden repetir en 2023 y la respuesta fue clara, no a la reelección indefinida. A pesar de esto, algunos opinaron que el debate debe darse.

Son 11 los jefes comunales, entre oficialistas y opositores, que transitan su segundo mandato y en 2023 deberán dejar el sillón e ir en busca de otro cargo, ya que según establece la Constitución de San Juan en su artículo 244 “duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos por un periodo consecutivo más”.

En esta situación están: Fabián Gramajo de Chimbas, Cristian Andino de San Martín, Omar Ortiz de Valle Fértil, Jorge Castañeda de Calingasta, el intendente de Jáchal Miguel Vega, Juan Carlos Quiroga Moyano de 25 de Mayo, Mario Martín de Sarmiento, Leopoldo Soler de Ullum, Miguel Atampiz de Zonda y los jefes comunales de la oposición Fabián Martín de Rivadavia y Gustavo Núñez de 9 de Julio.

Vale recordar que, en el caso de que en San Juan alguien pretenda seguir la movida bonaerense de reelección indefinida, primero debe existir un proyecto en la Cámara de Diputados que apruebe el llamado a una enmienda constitucional, como sucedió con el polémico tercer mandato a gobernador de José Luis Gioja, situación difícil de lograr en estos tiempos más allá de que el oficialismo tiene mayoría. Una vez aprobada la enmienda, que debe salir con los dos tercios de la cámara, se debería llamar a una consulta popular y que sea el pueblo el que decida si avala o no este cambio en la Constitución Provincial (Ver dato).

La opinión de los intendentes que no pueden repetir en 2023

“La reelección indefinida lo impide la Constitución de San Juan, es algo que no depende de los intendentes. En lo personal creo que este tema hoy no está en la agenda, hoy la agenda que manejamos es la de mejorar el día a día de la gente y no el futuro político de los intendentes luego del 2023”, dijo Gramajo y añadió que “no hay que olvidarse que la oxigenación es buena en todos los estamentos de la vida y si la clase política se oxigena también lo hace la sociedad”

En la misma sintonía opinó Vega, quien resaltó que “yo soy muy respetuoso de la Constitución y por lo tanto habrá que respetar los dos mandatos. Respeto lo que está vigente, yo me hice la idea de los periodos y no pienso en nada más”.

Desde Calingasta, Jorge Castañeda, coincidió con sus pares y agregó que “con dos mandatos está bien, hay recurso humano para realizar los recambios que necesita toda gestión. El desgaste de los intendentes es importante y lo mejor es el recambio que renueve las fuerzas”.

Soler, por su parte, además de darle la mirada constitucional por su profesión de abogado al decir que el cambio debe realizarse a través de una enmienda comentó que “no creo que sea necesario, dos mandatos es suficiente. Luego de dos mandatos debe tener la posibilidad alguien más de gobernar”.

Quienes también se mostraron contrarios a la reelección indefinida fueron los intendentes de San Martín y Valle Fértil, pero coincidieron al decir que puede ser un tema a debatir en el futuro. Andino apuntó que “no es algo que me haya planteado o puesto a pensar. Hay cuestiones a favor y en contra, aunque por ahí debería darse el debate”. En la misma sintonía opinó Ortiz al señalar que “creo que el reclamo por el tercer mandato está entre los derechos, los concejales son indefinidos, los diputados también, el gobernador tiene un tercer mandato, pero en lo personal no iría por un tercer mandato. Creo que con dos mandatos está bien, dos son suficientes”.

Los jefes comunales de la oposición también fueron parte del debate que hoy se da en Buenos Aires y dieron su opinión. Martín fue tajante al considerar que “no estoy de acuerdo con esto que se plantea, con dos mandatos está bien. Además, debemos acostumbrarnos a cumplir las normas y no cambiar las reglas de juego a nuestra conveniencia. No es prudente un tercer mandato y mucho menos la reelección indefinida”. Para cerrar, Núñez, de 9 de Julio, reconoció que “no me parece que deba haber algún cambio, así como está es lo mejor. La gestión desgasta y que deben venir aires nuevos para seguir trabajando con el empuje que se tiene al principio. Esto, de dos mandatos, viene funcionando hace mucho tiempo y lo mejor es que siga así”.

Dato

Un dato no menor a tener en cuenta si es que en algún momento, de aquí al 2023, alguien tiene la ocurrencia de habilitar el tercer mandato para los intendentes es que el proyecto para realizar una enmienda debe pasar primero por la Cámara de Diputados y en el recinto en la actualidad hay muchos que fueron intendentes y que pretenden pelear por el sillón municipal en 2023, situación que pondría en debate la aprobación. Algunos casos de quienes pueden pelear una intendencia en 2023: Jorge Barifusa en Jáchal, Andrés Chanampa en Chimbas, Federico Hensel en Sarmiento, Edgardo Sancassani en Zonda, Silvio Atencio en Valle Fértil, Simón Ortiz en Ullum o Mario Romero en Calingasta, entre otros.

Los 2/3

Tal cual dice el artículo 277 de la ley máxima de San Juan “La enmienda de un solo artículo puede ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda quedará incorporada al texto constitucional. Reforma de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con intervalos de dos años por lo menos”. Como la última enmienda se hizo en 2011, desde el punto de vista del tiempo se puede pedir nuevamente.

Sin respuesta

Miguel Atampiz de Zonda, Mario Martín de Sarmiento y Juan Carlos Quiroga Moyano de 25 de Mayo no contestaron a los llamados de DIARIO HUARPE para saber qué piensan sobre la reelección indefinida.