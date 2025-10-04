Un intento de robo fue frustrado el pasado jueves 2 de octubre en una fábrica de carburo de Rawson, cuando un hombre de 35 años fue sorprendido por personal de seguridad mientras trataba de ingresar al predio.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en las instalaciones de la Empresa Sidertec de Fábrica de Carburo, donde el sospechoso, identificado como Juan Carlos Vidable, fue visto cortando el alambrado de la pared medianera con una pinza. El guardia de seguridad del lugar dio aviso inmediato a la policía, que llegó rápidamente y logró aprehenderlo antes de que concretara el ingreso.

Publicidad

En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de los elementos utilizados por el detenido, entre ellos una pinza de corte y otras herramientas. El fiscal Germán Cuk dispuso la aplicación del procedimiento especial de Flagrancia, por lo que el hombre fue trasladado a sede policial junto a los objetos incautados.

Las autoridades indicaron que el detenido quedó vinculado a una causa por robo en grado de tentativa, y que se investigan las circunstancias del hecho para determinar si actuó solo o con posibles cómplices.

Publicidad

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 30ª, que trabajó en el lugar junto a la unidad fiscal interviniente para recopilar evidencias y establecer el modo en que ocurrieron los hechos.