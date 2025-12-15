En una charla informal durante un streaming de Mernuel, Moski y Bauleti, Karina La Princesita sorprendió al revelar una historia poco conocida que la une desde la infancia con Wanda y Zaira Nara, dos figuras destacadas del espectáculo argentino.

La cantante contó que vivieron cerca en Boulogne, donde compartían momentos cotidianos mucho antes de alcanzar la fama. “De hecho, a Zaira la conozco antes de que ella trabaje, yo sea cantante, de todo. Vivíamos a una cuadra en Boulogne”, relató con naturalidad, sorprendiendo a los presentes.

Cuando le preguntaron sobre su relación diaria, Karina recordó que Zaira era considerada “como la modelo del barrio, re hermosa”. Además, mencionó que con Wanda compartieron asados y amistades en común durante su juventud: “Con Wanda compartíamos asados porque hemos tenido amigos en común”.

La confesión rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los seguidores celebraron la anécdota con mensajes de asombro y nostalgia, destacando la conexión entre estas tres mujeres que luego se convertirían en celebridades.

Este vínculo no solo quedó en la infancia. En 2013, Wanda Nara se expresó públicamente sobre el romance entre Karina y Sergio "Kun" Agüero, mostrando apoyo y naturalidad: “No me sorprendió, el amor es así, de eso no podés opinar porque cuando te toca, te toca”. También reconoció que disfruta la música tropical para bailar, aunque no sea su estilo habitual.

Estas historias y encuentros previos a la fama revelan un costado más humano y cercano de las figuras públicas, mostrando que antes de las cámaras y el éxito compartieron sueños, momentos y vínculos en común que ahora forman parte de la cultura pop argentina.