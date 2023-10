Desde el miércoles 4 hasta el viernes 6 de octubre, más de 50.000 sanjuaninos que participan en el megasorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) tendrán la oportunidad de consultar los padrones provisorios a través de la página web del IPV. Esta etapa marca un momento crucial en el proceso, ya que es esencial que los postulantes revisen detenidamente sus datos y los de sus familiares.

El director del IPV, Marcelo Yornet, remarcó lo importante que es la verificación: "Es importante que chequeen DNI, número de padrón y nombre y apellido, así como el grupo al que irán al sorteo. Si hay algo que modificar tienen que concurrir al IPV, en Centro Cívico, de forma presencial para corregirlo".

El proceso de selección y asignación de viviendas es un paso fundamental en el acceso a la vivienda digna para miles de familias en San Juan. La transparencia en este proceso es fundamental para garantizar la equidad y la justicia en la distribución de estas propiedades.

Desde lPV también informaron que durante esta fase de verificación se suspenden las nuevas inscripciones o empadronamientos. "Hasta que no terminemos con esto, no habrá inscripciones. Ya no habrá nuevos sorteos de cara a fin de año, solo entregas de barrios. Estimamos que podremos hacerlo en el período entre la elección presidencial y el ballotage", declaró.

El período para realizar modificaciones en los datos del padrón provisorio será del 9 al 12 de octubre en las oficinas del IPV. Posteriormente, los padrones definitivos se exhibirán del 25 al 27 de octubre.

Los ciudadanos interesados en consultar los padrones provisorios pueden hacerlo en el siguiente enlace: https://sorteovivienda.sanjuan.gob.ar/.

Los barrios y la cantidad de casas a sortear