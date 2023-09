Los vaivenes económicos impactaron en el cumplimiento de las fechas de entrega de las viviendas del programa Casa Activa, los barrios construidos exclusivamente para adultos mayores que no tengan donde residir. Las demoras generaron que se deba contratar personal de seguridad porque, según contó el titular del IPV Marcelo Yornet, están siendo víctimas de vandalismo. Más allá de todo esto se espera que antes de que finalice el año se entregarán las llaves para todos aquellos que fueron seleccionados para habitar en los complejos ubicados en Pocito y Chimbas. Aún están abiertas las inscripciones que deben ser presencial en la sede central del PAMI o en las delegaciones departamentales.

Si bien la obra gruesa a cargo del IPV, es decir la construcción de las casas y los espacios comunes que se proyectaron en el programa Casa Activa, ya está terminada en el complejo de Pocito, y a un 90% en el de Chimbas, aún no pueden entregar las viviendas por las demoras en el equipamiento. Ya superaron los 10 meses estipulados para terminar el barrio que indicaban los pliegos de licitación.

Y, según contó Marzio Meglioli del PAMI San Juan, esto está atrasado porque el constante aumento de precios de los insumos genera que se caigan licitaciones por falta de oferta. El titular del PAMI afirmó que “nosotros gestionamos fondos para la compra de muebles, mesas, sillas, cubiertos, toallas y todo lo necesario para equipar las viviendas y los espacios de recreación. Pero cada vez que disponemos de los fondos la oferta se cae por qué el presupuesto ya no alcanza”.

Luego que se retiraran las empresas en el complejo de Casa Activa de Pocito por haber terminado con la obra se activó un nuevo problema y es que comenzaron a vandalizar las viviendas para robarse artefactos del baño y elementos como calefones, entre otras cosas. Tan así es que Marcelo Yornet, titular del IPV, contó que “tuvimos que contratar seguridad para que custodien los complejos de Pocito y Chimbas para persuadir a que sigan robándose elementos de las casas. Por eso es que estamos acelerando todo lo posible la entrega para terminar con esto”.

Ante todo este panorama es que el Gobierno de San Juan quiere entregarlo lo antes posible y esperan poder concretarlo antes de fin de año según estimaron desde el IPV y el PAMI.

Cómo se accede a las viviendas de Casa Activa

El complejo de Casa Activa de Pocito y Chimbas está pensado para que adultos mayores que superen los 60 años, y no tengan manera de acceder a una vivienda, puedan ser beneficiarios de las casas. Para verificar si fehacientemente cumplen con los requisitos los que se anotaron, el titular del PAMI, Marzio Meglioli, contó el proceso de adjudicación.

Las inscripciones aún están habilitadas y todos los que quieran hacerlo deben llegar a la sede central del PAMI, ubicada en avenida Córdoba y calle Mendoza, de 7 de la mañana a 14, con: DNI, certificado médico y psiquiátrico, certificado de antecedentes y certificado de registro de la propiedad que verifique que no se tenga vivienda. También están habilitadas las delegaciones departamentales en los días que estén presentes los profesionales de Trabajo Social para poder anotar.

Marzio Meglioli dijo que “estamos en el proceso de selección de los beneficiarios para verificar que los que se les entregue una vivienda en el complejo realmente no tengan posibilidades de un techo. Es decir que aquellos que se anotaron y que no tienen casa, pero, por ejemplo, tienen hijos con buen poder adquisitivo no serán incluidos. Es exclusivo para aquellos que sin estas casas no tienen posibilidades de un techo digno”.

Características de los complejos de Casa Activa

La obra cuenta con 32 viviendas: 20 monoambientes y 12 viviendas de 1 dormitorio, con una galería perimetral semicubierta. Además el proyecto contempla diversos espacios comunes: Área de encuentro, Ajedrez, jardín de invierno, área parrillas, SUM, área de espacio colectivo, área posta saludable, parquización y estacionamiento. Asimismo, también el complejo contará con un edificio que tendrá la funcionalidad de “Centro de día”, poseerá pileta y parquización.

En una de las visitas que se hicieron, el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay señaló que: "El Estado aportará cocina, heladera en su casa y en el complejo, habrá un quincho y pileta de natación además de espacios recreativos".