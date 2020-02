Irak: mujeres marcharon contra un clérigo que postuló la segregación de las protestas por género

Miles de mujeres salieron hoy a las calles de Bagdad y otras ciudades iraquíes para desafiar al destacado clérigo chiíta Muqtada al Sadr, quien el fin de semana pasado pidió la segregación por sexo de los campamentos emplazados desde las manifestaciones iniciadas el 1 de octubre y desató un aluvión de críticas.



Se trata de la primera vez en cinco meses de protestas que se producen demostraciones exclusivamente femeninas, aun cuando grupos de manifestantes varones se unieron o animaron el paso de las mujeres.



Estas manifestaciones surgieron como respuesta a la lista de normas que Al Sadr difundió en su cuenta de Twitter el sábado pasado con la intención de que fueran acatadas por los manifestantes, entre las que incluyó "respetar las reglas legislativas islámicas y sociales, y no mezclar los dos sexos en las carpas de la sentada".



Este punto desató la polémica de los manifestantes, a los que Al Sadr retiró su apoyo a finales de enero para después llamar a sus milicias a trabajar con las fuerzas de seguridad para desmantelar las protestas.



Las marchas de hoy, repletas de jóvenes al grito de "Oh, patria, estas son tus hijas", surgieron gracias a convocatorias lanzadas por varias activistas en las redes sociales, informó la agencia de noticias ANSA.



Horas después de que comenzaran las manifestaciones, Al Sadr criticó a través de Twitter "las voces de la liberación, el nudismo, la mezcla entre los sexos, las borracheras y el libertinaje".



Las protestas estallaron el 1 de octubre en la capital iraquí y en otras provincias del sur y el centro del país para exigir servicios básicos, pero sobre todo, un cambio completo de gobierno al que consideran corrupto y responsable de los problemas económicos que sufre el país, sobre todo en el sur, rico en petróleo pero sin que la población se beneficie de ello.



Tras la renuncia del primer ministro Adel Abdelmahdi, el 1 de diciembre, los manifestantes también demandan la formación de un gabinete no sectario.



Al menos 544 personas murieron y más de 27.000 resultaron heridas desde inicios de octubre, en su mayoría por la represión de las fuerzas de seguridad.



Esta semana el clérigo ordenó disolver las milicias al considerar que las protestas habían vuelto a su "camino inicial", después de que esas fuerzas atacaran a manifestantes y causaran siete muertos y 67 heridos en la ciudad santa de Nayaf al sur de Irak.