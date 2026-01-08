Tras la tormenta registrada en San Juan, Iglesia, Jáchal y Calingasta se suman a la suspensión de las Colonias de Verano para este viernes 9 de enero, según confirmaron desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. El motivo se debe a la alerta meteorológica que anticipa lluvias y posibles tormentas en gran parte del territorio provincial.

En un primer momento, el Gobierno provincial había confirmado la suspensión de las colonias en todos los departamentos, a excepción de Jáchal, Calingasta e Iglesia, con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de las niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad que participan del programa estival. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que las comunas que aún quedaban por suspender se sumaron al grupo de departamentos donde las actividades ya habían sido canceladas debido a las condiciones climáticas.

Los pronósticos difundidos para la tarde del jueves y la mañana del viernes indican condiciones de inestabilidad en buena parte de San Juan, con probabilidad de precipitaciones y tormentas. Frente a este escenario, la cartera social activó el protocolo que contempla la suspensión temporaria de las colonias cuando las actividades al aire libre pueden verse afectadas o representar un riesgo para los asistentes.

Desde el Gobierno provincial señalaron además que el panorama climático seguirá siendo monitoreado de manera permanente durante la jornada del jueves y las primeras horas del viernes. En caso de registrarse cambios en las condiciones previstas, se informarán nuevas disposiciones a través de los canales oficiales.