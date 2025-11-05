Johnny Depp vuelve a Argentina tras su visita en febrero, cuando se alojó en la casa de Verónica Lozano y Jorge “Corcho” Rodríguez. Su reciente llegada generó gran expectativa en redes sociales, donde sus fanáticos se preguntan sobre el motivo de su regreso.

El motivo oficial es la presentación de su nuevo filme como director, Modigliani, tres días en Montparnasse. La película relata los días convulsos del pintor italiano Amedeo Modigliani en París en 1916, destacando su enfrentamiento con un renombrado coleccionista.

Este largometraje tuvo su estreno mundial el 24 de septiembre de 2024 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, fue galardonado con el Premio a la Película de Culto del Año en la Capri Hollywood – Roma Fall Gala 2024 y se exhibió en el 19º Festival de Cine de Roma el 26 de octubre. En Italia, llegó a las salas el 21 de noviembre.

En Argentina, la Avant-Premiere exclusiva se realizará el 11 de noviembre en el Cinemark Palermo de Buenos Aires. Depp estará presente junto a parte del elenco y el equipo de producción internacional. Se espera una gran asistencia de seguidores y celebridades del espectáculo.

Además de la presentación, Depp y su amigo Jorge Rodríguez desarrollarán varias actividades, entre ellas una masterclass en La Plata en compañía del actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de la película, quien también participará en la Avant-Premiere.

En televisión, el actor visitará el programa “Cortá por Lozano” (Telefe), conducido por Verónica Lozano. La conductora adelantó que será una semana destacada para el ciclo y confirmó: “Estamos en condiciones de decir que el próximo martes, sentado en nuestro diván, va a estar el señor Johnny Depp. Una entrevista exclusivísima, viene aquí a presentar su segunda película como director”.

Esta entrevista se emitirá el martes 11 de noviembre a las 14:30 horas y abordará no solo detalles de la película y su regreso a la dirección, sino también aspectos personales como el amor, sus hijos y el juicio que enfrentó con su expareja Amber Heard.

Así, la nueva visita de Johnny Depp a Argentina genera una gran expectativa en los ámbitos del cine, la televisión y la cultura local, con eventos de alto perfil, encuentros con el público y una notable presencia mediática que promete ser uno de los acontecimientos más comentados de la temporada.