El precandidato a senador nacional por San Juan por La Fuerza del Cambio, Juan Domingo Bravo, pasó por el Café de la Política y habló de su candidata a presidenta, Patricia Bullrich. Además, diferenció a la exministra de Seguridad del otro aspirante de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, al decir que esta “no pactará” con los sectores del poder y que irá directo al cambio.

¿Cómo llegaste a conocer a Patricia Bullrich para que te dé la confianza de ser su candidato?

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con Patricia nos conocemos hace muchos años. Nos conocimos cuando la acompañé a visitar una calera en Los Berros. Compartimos la visita y a la vuelta estuvimos charlando con Mario Capello, quien forma parte del equipo técnico de minería en Nación. Cuando Patricia sea presidente, Mario va a estar formando parte de estos equipos. En esa charla hablamos un poco de todo, de temas más amenos.

Vos eras parte del bloquismo, que hoy representa a un espacio político que no es el tuyo, ¿no?

Está extraviado el bloquismo, desde hace tiempo y por eso ha perdido protagonismo en San Juan en los últimos 20 años. Esto de cambiar dos o tres cargos por la adhesión del partido. Los jóvenes no lo conocen, pero el Partido Bloquista siempre ha sido la alternativa natural al Justicialismo en San Juan hasta 1990 y esto es lo que debería volver a ser.

¿Crees que Patricia Bullrich es una de las candidatas con más chances de ser presidente?

Publicidad

Sin dudas, Patricia va a ser presidente. Lo va a ser porque demostró durante su gestión, en el gobierno de Mauricio Macri, decisión e inteligencia. En el Ministerio de Seguridad ha demostrado que a la hora de tomar medidas fue equilibrada, siempre estuvo del lado de las víctimas y no de los victimarios, y ha acompañado en estos años con una posición crítica todos los problemas que tiene la Argentina, como la pobreza o la inflación. Ella no quiere pactar, porque cuando vos pactás con uno o con el otro te terminan maniatando.

¿Qué diferencian a Patricia Bullrich del otro candidato de JxC, Horacio Rodríguez Larreta?

No quiero ser tan crítico porque vamos a estar juntos después de las primarias, pero sí hay que darle un mensaje a la gente. Larreta tiene esta visión que dije recién, más de pactar con los sectores de poder y cuando uno pacta, va cediendo poder. En cambio, Patricia tiene una decisión de hacia dónde debe ir el país, hacia un orden económico que represente bajar claramente la inflación. Ir hacia un marco legal que deje de trabar la economía argentina. Volver a exportar con un dólar único que beneficie a los productores. La de Larreta es una visión más corporativa de cómo debe funcionar el país y la de Patricia claramente es un cambio a fondo, que es lo que necesita el país. Llevamos más de 30 años de fracasos, donde nuestros hijos quieren irse de la Argentina.

Hay mucha gente que dice tener miedo por lo que pueda hacer Bullrich, ¿qué le decís a esta gente?

Tenemos que tenerle miedo a esta situación, no al cambio, a ser un país abierto. ¿Qué le vamos a tener miedo? ¿A ser un país normal como lo es Uruguay, Chile o Brasil, donde la economía funciona y las empresas invierten? Acá se ha frenado todo. No hay que tenerle miedo a la esperanza, al cambio y al futuro. Patricia representa todo esto.

¿Hubieses sido candidato a senador con otro candidato a presidente que no sea Patricia?

No, no creo. Hoy estoy en la actividad privada, en mis cosas. Pero me ha vuelto a entusiasmar en esta vuelta todo lo que he expresado de Patricia. Así que vamos a apoyar a Patricia en todas las leyes que hagan cambios en el país y, por otro lado, a Marcelo Orrego, que es nuestro gobernador electo. Vamos a estar junto a él, así que todas las leyes que nos pida que aprobemos y que acompañemos, vamos a estar junto con el gobierno de la provincia. También vamos a trabajar en legislaciones mineras, en el tema de las regalías. Hoy por hoy, las empresas solo dejan el 3% de lo que se vende. Nosotros creemos que debemos ir a un esquema variable en las regalías, donde se cobre en torno a la utilidad.

¿Cómo pensás que van a impactar las elecciones provinciales, en las cuales ganó JxC, en las nacionales?

Son dos elecciones completamente diferentes. La gente va a mirar los candidatos a presidentes y va a votar por eso, por supuesto que estamos en un contexto, pero los candidatos a presidentes van a traccionar más. Es sumamente importante que la gente se meta en el 13 de agosto, se está definiendo todo. Es muy importante lo que va a pasar en las PASO, porque tal vez es hasta definitivo por ser contundente la elección.

¿Pensás que puede haber ballotage?

Yo creo que las PASO van a servir de Generales y en octubre ya se van a decidir las elecciones. Va a ser así, como en el 2019. Cuando pierde Cambiemos, la expectativa fue que ganaba un gobierno populista y las consecuencias fueron todas malas. Ahora va a ser todo diferente, se va a tranquilizar el país.

¿Por qué siempre el mensaje es hacia los que menos tienen, que son ellos los que tienen que poner la espalda ante esta situación económica?

Creo que hay que hacer un Gobierno que genere esperanzas, no sacrificios. Tenemos que generar un gobierno con esperanzas, porque vivir pidiendo sacrificios, puede ser un momento, pero la Argentina hoy está haciendo un enorme sacrificio. Volver a pedir sacrificio no puede ser, hay que liberar la fuerza económica para que la Argentina crezca. Los que menos tienen que tener esperanzas, el empresario y la clase media para trabajar.

¿Por qué hay que votar a los candidatos de Patricia Bullrich en San Juan?

Porque tenemos la convicción de apoyar las medidas de cambio que va a hacer Patricia y vamos a acompañar al gobernador en todo lo que necesite.