Jubilados desaparecidos en Chubut: investigan si cayeron en un sumidero natural del Zanjón de Visser

A 12 días de la desaparición de los jubilados Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) en la zona del Zanjón de Visser, a 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia, las autoridades evalúan la posibilidad de que hayan caído en un sumidero natural. Esta teoría cobró fuerza tras el análisis de las características geográficas del terreno donde se encontró su camioneta abandonada.

La región se caracteriza por presentar formaciones geológicas irregulares y de difícil acceso, conocidas como sumideros naturales. Según expertos que colaboran en el operativo, estas cavidades subterráneas pueden presentar superficies frágiles que colapsan bajo el peso de una persona, generando caídas de profundidad indeterminada. El guía baqueano Martín Pérez, participante en la búsqueda, señaló que "la geografía está llena de sumideros" que podrían ocultar personas o eliminar cualquier rastro.

Publicidad

El operativo de rescate concentra sus esfuerzos en las áreas de mayor riesgo de colapso del terreno, con la participación coordinada de policías, personal de Defensa Civil y voluntarios locales. Las autoridades han recomendado que el tránsito por esta zona se realice exclusivamente con guías habilitados y previa notificación a los organismos correspondientes, debido a la inestabilidad del suelo y la presencia de cañadones y acantilados.

Hasta el momento, los equipos de búsqueda no han hallado nuevos indicios sobre el paradero de Kreder y Morales. El operativo continúa desarrollándose en un área extensa y de topografía compleja, donde las condiciones del terreno representan un desafío adicional para las tareas de localización.