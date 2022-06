Jugador de la Selección de Rusia criticó a Putin y asegura que podrían asesinarlo

En desacuerdo por la invasión a Ucrania, el excapitán de la Selección de Rusia, Ígor Denísov, dejó para hablar. El futbolista pidió públicamente al Presidente de su país, Vladímir Putin, que detenga la guerra para que las cosas no pasen a mayores. Entendiendo que muchas fuentes europeas afirman que una Tercera Guerra Mundial podría desencadenarse muy pronto, el atleta no se guardó nada y ahora teme por su vida.

“No sé. Puede ser que me encierren o maten por estas palabras, pero digo las cosas como son”, fue lo que expresó en una entrevista con el periodista ruso Nóbel Arustamián, la que fue reproducida por la prensa deportiva de su país. Denísov, campeón de la Europa League con el Zenit en el año 2008, afirma que envió un vídeo a Vladímir Putin algunos días después del comienzo de la invasión, la que arrancó el 24 de febrero.

Esta, conocida como “operación militar especial rusa en Ucrania", aún persiste y hay varios países involucrados. “Yo incluso le dije: Estoy dispuesto a arrodillarme ante usted. Yo soy un tipo orgulloso... Estaba dispuesto a arrodillarme para que lo parara todo ¿Qué importa la vida de una persona? ¿Quién es Denísov?”, aportó el jugador que disputó varios compromisos con la camiseta de la Selección de Rusia.

Momentos de tensión en Rusia

“Si nuestro país entró allí, yo considero que es nuestra culpa común. Si yo digo que esto es incorrecto, nada cambiará. Lo dicen mil personas, nada cambiará. Un millón, nada cambiará. Sólo cuando todos, los 140-150 millones, entiendan a que esto es incorrecto, seguramente, algo cambiará. Incluso ahora tengo miedo. Pero no puedo no decirlo. Yo no pienso esconderme o escaparme a algún sitio. No lo necesito ¿Pero cómo puedo callarme si es lo que siento?”, aportó.

Cabe resaltar que, entre los jugadores de Rusia que están activos, nada más que Fiódor Smólov (del Dinamo Kyev) se mostró en contra de la guerra en sus redes sociales, lo que claramente ha caído demasiado mal en los futbolistas ucranianos. Denísov, mediocampista defensivo de 38 años, jugó en sus comienzos en el Zenit, con el que fue campeón de tres ligas, la UEFA y Supercopa Europea. Ya retirado en el 2019, supo ser feliz con la Selección de Rusia, donde apareció en la Eurocopa de Polonia y Ucrania (en 2012) y el Mundial de Brasil (de 2014).