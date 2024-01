Julio César Chávez Jr. apunta contra su padre: "Me quiere matar"

El icónico boxeador mexicano Julio César Chávez ha iniciado el año 2024 con un mensaje lleno de buenos deseos para México, pero también con un claro señalamiento hacia su hijo, Julio César Chávez Jr, quien ha estado protagonizando agresiones verbales desde que ingresó a un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones. Tras la derrota con Maravilla Martínez, su futuro en el pugilismo se deshizo.

Conocido como "La Leyenda", Julio César Chávez expresó: "Que a mi hijo Julio le caiga un rayito de luz y deje de hablar tantas pendejadas", marcando así su deseo para el nuevo año. Sin embargo, este deseo fue respondido por su hijo con aún más contundencia, ya que en un video en TikTok lo llamó "basura" y pidió que lo metan a la cárcel, acusándolo sin pruebas de haber golpeado y traumatizado a su madre, Amalia Carrasco, y de intentar matarlo a él.

Julio Jr. sostiene que fue recluido en contra de su voluntad en el centro de tratamiento y acusa a su padre de haberlo tenido secuestrado durante tres años, privándolo de ver a sus hijos. "No me voy a dejar de mi papá ni de nadie", afirmó el hijo del legendario boxeador. Cabe resaltar que el pleito verbal entre ambos ha salido a la luz desde hace tiempo, pero mes a mes dejan más para comentar.

Virales palabras de Julio César Chávez Jr.

En un tono acusatorio, Julio Jr. declaró: "Mi papá me está matando, la señora (su propia esposa) me ha querido envenenar. Los van a meter al bote a todos. A chingar a su madre todos, que paguen ellos, que los metan a la cárcel para que sepan lo que se siente". Eso fue lo que expresó el boxeador en decadencia, quien claramente quiere mostrarle al mundo una imagen que pocos conocen, de demostrarse la veracidad de sus dichos.

Además, hizo referencia a un presunto maltrato a su madre: "Mi papá hizo pedazos a mi mamá, la golpeaba, la humilló, está traumada, ya no puede hacer nada. Quedó dañada para toda la vida por el mismo güey (Chávez) que me está dañando a mí, pinche 'abusón' que dice que me quiere ayudar a mí. Que mejor ayude a su mujer y a su hija". Con ese mensaje concluyó Julio Jr, en un grito de denuncia sobre las acciones y las intenciones de su padre.