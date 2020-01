Juntos por el Cambio respaldó el proyecto sobre deuda y se dividió al votar el Consenso Fiscal

El Interbloque de Juntos por el Cambio aportó hoy sus votos para acompañar al oficialismo en la aprobación del proyecto de renegociación de la deuda externa y luego, en la sanción del Consenso Fiscal, mostró fuertes diferencias internas con posturas a favor, en contra, abstenciones y ausencias.



El tema de la deuda externa reunió 224 votos provenientes del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Federal, Unidad para el Desarrollo y el Movimiento Popular Neuquino.



Sólo los dos diputados de la izquierda se expresaron en contra y el socialista santafesino Enrique Estévez se abstuvo.



Los 28 ausentes se repartieron entre macristas (13), radicales (7) y una aliada de Juntos por el Cambio; Frente de Todos (7) e interbloques provinciales (4).



El proyecto de Consenso Fiscal, en cambio, dejó en evidencia las diferencias en la principal bancada opositora: 33 votaron a favor, 51 en contra, 7 se abstuvieron y 25 estuvieron ausentes.



La definición de los votos tuvo que ver, fundamentalmente, con las posturas de los diputados que representan a distritos cuyos poderes ejecutivos están en manos del radicalismo (Mendoza, Corrientes y Jujuy) o del PRO (Ciudad de Buenos Aires).



Macristas y radicales porteños, una decena de representantes del PRO referenciados en Emilio Monzó (ex presidente de la Cámara baja) y Rogelio Frigerio (ex ministro del Interior), los tres diputados por Jujuy y dos de los cuatro correntinos apoyaron el proyecto.



Una docena de integrantes de la Coalición Cívica, además de radicales que son opositores en sus provincias, como el jefe del Interbloque, Mario Negri, o el bonaerense MIguel Bazze, además del macrista mendocino Omar De Marchi, entre otros, lo hicieron en contra.



Las abstenciones fueron de los cinco diputados radicales por Mendoza (incluido el ex gobernador Alfredo Cornejo) y de otros dos correligionarios de Corrientes y de La Pampa.



Entre los 25 ausentes en el momento del voto estuvieron la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el macrista bonaerense Waldo Wolf, el cordobés Luis Juez, el líder de la bancada del PRO, Christian Ritondo, y su compañera de bloque Carmen Polledo.



El Frente de Todos y los representantes de los interbloques provinciales le dieron volumen a la sanción del proyecto con 123 votos a favor, en tanto que desde la izquierda expresaron dos de los rechazos.