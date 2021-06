Jury al juez Alonso: Lima se hizo cargo de la presidencia tras la excusación de De Sanctis

En una reunión que mantuvieron los miembros del jury de Enjuiciamiento en el Sirio Libanés este viernes por la mañana se trató el escrito presentado por los abogados defensores del juez de la Segunda Circunscripción, Javier Alonso, los doctores Marcelo Fernández y Franco Montes.

En el planteo, los letrados afirmaban que Guillermo De Sanctis, presidente del cuerpo encargado del jury, comprometió su imparcialidad en la causa ya que fue parte de la Sala de Superintendencia (que integraron el mencionado cortista junto a Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur) que firmó una resolución pidiendo un informe a Alonso sobre su juzgado luego de haberse realizado a auditoria que motivó el jury.

Al respecto, el cortista Marcelo Lima en diálogo con DIARIO HUARPE indicó: “Se realizó una reunión del jury de Enjuiciamiento convocada por su presidente Guillermo De Sanctis producto de un escrito presentado por los abogados de la defensa del juez Alonso. En ese escrito presentado por los doctores Montes y Fernández se establecía en uno de los aspectos la excusación y/o recusación del doctor De Sanctis”.

Finalmente, el propio De Sanctis decidió optar por la excusación y en ese sentido se apartó de la causa. “He sido convocado por ser el miembro sustituto representante de la Corte de Justicia. En este acto se ha procedido a aceptarle la excusación al doctor De Sanctis, a partir de allí he tomado juramento y me he constituido como presidente por decisión de los restantes miembros del jury de Enjuiciamiento”, añadió Lima.

“Luego hemos tomado noticia sobre la causa y vamos a continuar deliberando desde la semana que viene. El escrito lo dice expresamente, una de las causales que argumentan es que el doctor De Sanctis ha intervenido en la acusa antes de la denuncia y la acusación. El jury de Enjuiciamiento está conformado por los diputados Juan Carlos Abarca y Fernanda Paredes, por parte de los matriculados del Foro de Abogados la doctora Cristina Pintor y el doctor Mario Arancibia y Lima por la Corte de Justicia.