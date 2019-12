Kicillof anunció su gabinete y afirmó que "nos dejan a la Provincia en estado de emergencia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El futuro gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dio a conocer hoy su gabinete, en el que estarán Julio Alak (Justicia) y Sergio Berni (Seguridad) y tendrá un Ministerio de las Mujeres y Diversidad Sexual, y aseguró que el gobierno de María Eugenia Vidal deja la provincia "muy comprometida y en emergencia", donde "se agrandaron las necesidades y se redujeron los recursos".



"No quiero adjetivar. Hay un estado de emergencia, han dejado la Provincia en un estado muy comprometido; le comenté esta situación a los intendentes, les comenté el cuadro educativo, de salud, el financiero, la cuestión social, el tema del hambre, por lo que nos espera mucho trabajo", expresó Kicillof tras una reunión con el presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, y más de 50 intendentes peronistas en la localidad de El Jagüel (Esteban Echeverría).



Aseguró que "vamos a estar bajo una situación compleja", aunque aclaró que no deseaba realizar "ni apreciaciones de valor ni chicanas".



Kicillof, que asumirá el miércoles, destacó que informó a los jefes comunales la conformación de "un gabinete casi paritario, de 6 ministras", que "está dispuesto a ponerse a trabajar y dar precisiones con los recursos que haya".



Kicillof aprovechó para pedir a la aún gobernadora Vidal que "atienda rápidamente la situación de la interrupción de alimentos a los reclusos, la situación de hacinamiento muy grande que viven casi 50 mil detenidos" en el sistema carcelario bonaerense.



"Estamos muy preocupados y hemos pedido a la Gobernadora que lo solucione", remarcó.



Durante el encuentro con Gray (intendente de Esteban Echeverría) y los demás alcaldes, Kicillof dio a conocer su gabinete, que jurará el próximo jueves, en el que estarán Alak (ex ministro de Justicia nacional) como titular de Justicia, Berni (ex viceministro de Seguridad nacional) en Seguridad y la novedad de un "Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual".



Carlos Bianco (43), Doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, será jefe de Gabinete, y la senadora provincial Teresa García ocupará el estratégico Ministerio de Gobierno.



Federico Thea (36), rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, será Secretario General, mientras Augusto Costa (44), ex secretario de Comercio Interior y actual Gerente de Control de Gestión del Sector Público No Financiero de la Auditoría General de la Nación (AGN), será el próximo ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.



Pablo López (42), licenciado en Economía y Doctor en Ciencias Sociales (UBA), estará a cargo del Ministerio de Hacienda, en tanto Javier Rodríguez (48), Doctor en Economía, será el ministro de Desarrollo Agrario.



Agustina Vila (39), licenciada en Ciencia Política, será la titular de la Dirección General de Cultura y Educación, y el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán ocupará ese ministerio a nivel provincial.



En Seguridad asumirá Berni y Alak lo hará en Justicia y Derechos Humanos, mientras que a cargo del Banco Provincia estará Juan Cuatromo y en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) fue designado Cristian Girard.



En el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad estará Fernanda Raverta (43), ex diputada provincial y nacional y ex candidata a intendenta de General Pueyrredón, y en el Ministerio de Infraestructura asumirá Agustín Simone (41), licenciado en Administración.



Mara Ruíz Malec (34), licenciada en Economía y maestra en Desarrollo Económico, estará a cargo del Ministerio de Trabajo, mientras al frente del Ministerio de Comunicación Pública fue designada Jessica Rey, licenciada en Comunicación Social y docente de la Universidad Nacional de La Plata.



Estela Díaz (56), secretaria de Género de la CTA e integrante del Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Mundial Docente, será la titular del flamante Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual.



Tras finalizar la reunión con los jefes comunales del PJ, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, aseguró que el gabinete designado por Kicillof "cuenta con el apoyo unánime de los intendentes del justicialismo" y sostuvo que es un gabinete "equilibrado en cuanto a experiencia y juventud".



Menéndez negó malestar en los jefes comunales por la conformación del gabinete y explicó que "fuimos candidatos a intendentes para ser intendentes y estamos convencidos de que Axel va a hacer una gran gestión".



"Estamos convencidos que será un gran gobernador", insistió.



El intendente de Hurlingham, Juan "Juanchi" Zavaleta, destacó que los municipios constituyeron "la primera trinchera de la democracia en estos cuatro últimos años difíciles producto de las políticas económicas del (presidente Mauricio) Macri" y puntualizó que los jefes comunales "nos hicimos cargo de políticas que le competían a la Provincia".



Respecto al elenco de ministros dado a conocer hoy por el gobernador electo, Zavaleta precisó que "es un gabinete con mucho compromiso" y adelantó que los intendentes "vamos a replicar las medidas que pondrá en marcha la Provincia, políticas sociales y de generación de empleo".