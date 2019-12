Kicillof aseguró que la educación pública "es un pilar fundamental para el desarrollo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que la educación pública "es un pilar fundamental para el el desarrollo" y afirmó que sin educación "no hay democracia".



"Como gobierno de la provincia de Buenos Aires, pensamos que la educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo" dijo y subrayó que "sin educación pública no hay crecimiento ni inclusión y sin educación no hay democracia".



El gobernador formuló declaraciones al participar de la entrega de subsidios para infraestructura educativa a más de 120 instituciones de la ciudad de Avellaneda.



Durante el acto, realizado en el teatro Roma de ese municipio, estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.



Kicillof aseguró que para que haya recursos para la educación "tienen que desarrollarse políticas públicas y hay que tomar decisiones" y agregó que "hay que defender las conquistas y mantener vivo el derecho a la educación".



Por su parte, Ferraresi sostuvo que "las escuelas son para nosotros un eje clave en la generación de oportunidades" y manifestó que por eso "trabajamos para llevar las escuelas de Avellaneda y de todo la provincia a la excelencia".