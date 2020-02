Kicillof confíó en que "se encuentre una solución" a su pedido para prorrogar el pago de la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que espera encontrar una solución que permita diferir hasta el primero de mayo el pago de una deuda de los 250 millones de dólares ya que la provincia "tiene voluntad de pago".



"La Provincia tiene voluntad de pago, pero no puede hacerlo", afirmó durante una entrevista que publicó hoy el periódico platense El Día y dijo que el resultado de las negociaciones "se conocerá el último día", el miércoles de esta semana.



El gobierno provincial anunció el viernes a los tenedores del bono BP21 que extendió hasta las 13 de mañana el plazo para que puedan otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1 de mayo. Kicillof necesita que el 75% de los bonistas acepten esta propuesta.



El mandatario bonaerense reconoció que "la situación es delicada" y volvió a responsabilizar a su antecesora, María Eugenia Vidal, y al el expresidente Mauricio Macri en lo que considera un proceso en el que se tomaron "decisiones gravísimas y de absoluta irresponsabilidad".



"Deberían haber pensado un poco más antes de sobreendeudar la Provincia", expuso y remarcó que Vidal dejó una deuda "enorme".



Kicillof reiteró que el perfil de la deuda "es insostenible", remarcó que en los próximos cuatro años hay vencimientos de US$ 9.000 millones, "imposibles de pagar", por lo que estimó que "lo mejor es empezar a buscar una solución cuanto antes".



Sostuvo que la negociación con los bonistas "es compleja" y agregó que "ellos tienen diferentes motivaciones y la Provincia tiene voluntad de pago, pero no puede hacerlo".



"En definitiva, el resultado se conocerá el último día. Pero lo que quiero dejar en claro es que lo que estamos haciendo es no comprometer los recursos de las Provincia para atender las necesidades en salud o educación, por ejemplo", aseveró.



Subrayó que "la negociación está coordinada con el Gobierno nacional, tal como lo dijo el presidente Alberto Fernández", añadió que "la mayoría necesaria para que se apruebe la propuesta -que es del 75 por ciento- es muy exigente" y dijo que "estamos buscando una actitud de buena fe de los bonistas".



"Esto es que trabajen con nosotros para evitar una situación de desorden financiero. Y es lo que estamos intentando y para lo que hacemos un esfuerzo importante. Si fuera fácil, lo resolveríamos en diez minutos, pero no es este el caso, lamentablemente", expresó.



Originalmente se debía realizar el pago el 22 de este mes, pero el gobernador Axel Kicillof extendió el plazo hasta mañana para alcanzar el necesario acuerdo del 75% de los acreedores para posponer los plazos.