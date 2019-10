Kicillof: "Hay una percepción de que el gobierno no tiene más para dar"

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos (FdT), Axel Kicillof, aseguró hoy que "hay una percepción de que el gobierno no tiene más para dar" y reclamó que se muestren los balances de las cuentas públicas y la deuda de la provincia de Buenos Aires. A su vez, tildó de "errática" la campaña electoral del oficialismo nacional y bonaerense, y afirmó que, en caso de haber un cambio de gobierno, no habrá "mejora inmediata por la gravedad de la situación, pero se va a notar rápidamente un cambio de aire". "Es una situación extraña que el resultado de las PASO haya sido tan contundente pero, a pesar de ello, no hay ningún candidato electo", expresó Kicillof en una entrevista con Radio 10. Según Kicillof, luego de las PASO, el presidente Mauricio Macri intentó "forzar un cogobierno con el sólo objetivo de responsabilizar a la oposición de lo que hacía" su gestión, pero no logró evitar "el deterioro de la situación económica que se ve estos meses después de la devaluación". "Deberían estar ocupándose de eso exclusivamente y no en una recorrida por el país errática y difícil de entender. Esta actitud complica un poco la contención de la situación", manifestó el ex ministro de Economía entre 2013 y 2015. "Hay una percepción de que el gobierno no tiene más para dar y la gente está esperando que venga una transformación y otro tipo de políticas", aseveró Kicillof. Y agregó: "No sé si hay una expectativa de mejora inmediata por la gravedad de la situación pero se va a notar rápidamente un cambio de aire". Respecto de la situación de la provincia que gobierna María Eugenia Vidal marcó tener dudas sobre "tanto la deuda como las cuentas públicas de este año" y aseguró que "son temas que hacen falta que el gobierno provincial los explicite y actúe en consecuencia". "Estimamos un faltante de caja para el cierre de este año de entre 50 mil y 80 mil millones de pesos", afirmó Kicillof, que puntualizó que las arcas provinciales deberán hacer frente en los próximos cuatro años a "vencimientos por alrededor de 9.000 millones de dólares". Y agregó: "Está a la vista la situación que dejan en Buenos Aires con los indicadores de vulnerabilidad social y pobreza con un aumento sideral, un desempleo que creció a valores altísimos, al igual que la inflación y el cierre de empresas". Consultado por el debate en torno a "la herencia" que recibirá en caso de que se repitan los resultados de las PASO, aseguró que ese debate fue usado por el actual gobierno como "estrategia de ocultamiento de un programa económico neolibreral y exclusión social".