Estudiantes de La Plata dio el golpe en el Estadio Gigante de Arroyito al eliminar a Rosario Central de los octavos de final del Torneo Clausura con un tanto de Edwin Cetré. Sin embargo, la atención no solo estuvo en el resultado deportivo: el gesto de repudio de los jugadores del Pincha durante el pasillo al campeón encendió la polémica.

Según el boletín oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Tribunal de Disciplina actuó de oficio “con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre en relación con el protocolo de homenaje”.

La Comisión Directiva encabezada por Juan Sebastián Verón y el capitán Santiago Núñez deberán presentar su descargo en un plazo de 48 horas. Además, todos los futbolistas que se pusieron de espaldas al pasillo serán notificados para ejercer su derecho de defensa. El Tribunal advirtió: “La falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA”.

La decisión de Estudiantes fue una respuesta al reconocimiento de Rosario Central como campeón de Liga 2025, algo que el club cuestionó en sus redes sociales: “No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. La Liga Profesional, en cambio, confirmó que la decisión fue aprobada por unanimidad en el Comité Ejecutivo, con representación de Estudiantes.

El árbitro Pablo Dóvalo consignó el episodio en su informe: “La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una acción que no me compete en nada. Elevaré el informe como corresponde. A mí se me informó sobre un protocolo y no se cumplió. Lo único que me compete a mí es informarlo”.

Mientras tanto, Ángel Di María minimizó la polémica: “Es cosa de ellos, el pasillo lo hicieron igual, uno de los chicos me dijo que iba a ser así… Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto”. Por su parte, Ariel Holan sostuvo: “Los futbolistas son compañeros, los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Para mí fue una falta de respeto. Nosotros no pedimos nada, esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de AFA”.

Tras la victoria, Verón compartió un mensaje en Instagram: “Vamos nosotros… Estudiantes de La Plata permanecerá fiel a la mística casi religiosa de su destino imponderable. Este es nuestro testimonio de campeones”.