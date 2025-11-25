El Consejo Provincial de la Diversidad de San Juan dio inicio a la Semana de la Diversidad 2025, que se desarrollará desde el martes 25 hasta el sábado 29 de noviembre. El evento propone un conjunto de actividades orientadas a visibilizar y reflexionar sobre las demandas y derechos de la comunidad Lgbtiq+.

Durante la semana, se realizarán charlas, conversatorios y presentaciones artísticas que buscan promover el respeto, la inclusión y la igualdad. Todas las actividades se realizarán en distintos espacios culturales y educativos de la provincia, con entrada libre y gratuita.

El lema de esta edición, “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”, refleja el compromiso del Consejo con la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las personas Lgbtiq+. Además, se busca generar un espacio de encuentro para la reflexión colectiva y el fortalecimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género en San Juan.

Cronograma de la semana de diversidad

Martes 25 de Noviembre - Apertura Protocolar:

Hora: 19:30 horas

Lugar: Plaza Seca del Centro Cívico.

Miércoles 26 de Noviembre - Jornada de Memoria y Conversatorios:

17:00: "Memoria y Resiliencia": Organiza la Dirección de Género y Diversidad del Municipio de Rawson en el Centro de Convenciones.

18:00: "Memoria y Lucha: 30.400 Razones": Homenaje a Pablo Vasco. Se llevará a cabo en la Sala de audio y video de la FFHA, organizado por Libre Diversidad - MST.

18:00: "Matecito en comunidad": Un conversatorio en red organizado por Matecito Streaming en los Jardines del CCCG.

Jueves 27 de Noviembre - Debate y Celebración Cultural:

17:00: "De la igualdad al retroceso: LGBTIQ+ frente a la ola conservadora": Este debate será en la Plaza Juana Manso de la FFHA y está a cargo de Espacio IDEAS.

19:00: "Aniversario Cultura Drag 5 años": Una celebración cultural organizada por Cultura Drag en el Centro Cultural Conte Grand.

Viernes 28 de Noviembre - Acercamiento a la Diversidad:

9:00: "Comprender para Acompañar: Un acercamiento a la Diversidad": La actividad es organizada por Constructores del Aprendizaje y la Municipalidad de Pocito, y tendrá lugar en el Estadio Marcelo García de Villa Aberastain, Pocito.

Sábado 29 de Noviembre - Marcha del Orgullo:

La semana culminará con la Marcha del Orgullo San Juan.

20:00: Concentración, previa y shows.

22:00: Inicio de la Marcha en Avenida Libertador y Paula.

El evento busca visibilizar las demandas, celebrar los avances de la comunidad de la diversidad en la provincia.