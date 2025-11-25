Barracas Central se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura. El único tanto del encuentro llegó en el alargue gracias a Nicolás Blandi, que marcó su primer gol en el certamen.

El partido comenzó con pocas ocasiones de peligro. Riestra dominó la posesión, mientras Barracas se replegó y buscó contener los ataques del local. La primera llegada clara fue a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Bruera conectó de cabeza un tiro de esquina, pero el balón se fue apenas desviado.

En la segunda mitad, Riestra siguió buscando el gol con remates de Miguel Barbieri y Antony Alonso, pero el arquero Marcelo Miño se convirtió en la figura del encuentro al salvar varias oportunidades claras.

A diez minutos del final, Barracas se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Iván Guaraz por un manotazo a Jonathan Goitia. Pese a la inferioridad numérica, el equipo visitante resistió y llevó el partido al tiempo suplementario.

En el alargue, la apertura del marcador llegó a los 115 minutos: Tomás Porra desbordó por la derecha y, tras picarla ante el arquero, Nicolás Blandi apareció para definir y darle la clasificación a su equipo.

Con este resultado, Barracas Central se enfrentará al ganador de Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP) en los cuartos de final, mientras que Estudiantes de La Plata jugará ante Central Córdoba de Santiago del Estero.