Tras el CyberMonday, los argentinos tendrán una nueva oportunidad para aprovechar descuentos: el Black Friday 2025 se llevará a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Durante estas cuatro jornadas, comercios y marcas de distintos rubros ofrecerán promociones de hasta 50% y opciones de cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados, tanto en locales físicos como en plataformas online. La fecha se presenta como una alternativa para realizar compras anticipadas de cara a la temporada navideña.

El Black Friday se celebra el último viernes de noviembre, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y marca el inicio de la temporada de compras navideñas. En Argentina, esta tradición ya es seguida por grandes marcas y comercios que ofrecen descuentos en productos y servicios variados.

Entre los rubros que participarán se encuentran: indumentaria y calzado, tecnología, supermercados y retail, hotelería y alojamiento, productos para mascotas, electrodomésticos, transporte y viajes. Entre las empresas confirmadas están Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Macowns, Puma, HP, Universal Assistance, Latam y Almundo.

En el marco del evento, las autoridades recomiendan evitar estafas online. El aumento de operaciones genera intentos de fraude, principalmente mediante phishing, que consiste en suplantar la identidad de marcas reconocidas para obtener información personal. Estas estafas pueden llegar vía WhatsApp, correo electrónico, SMS, redes sociales o sitios web falsos.

Para realizar compras seguras, es clave ingresar únicamente desde la web oficial del Black Friday 2025, verificar que la URL contenga https y el candado de seguridad, y no compartir información sensible en plataformas no verificadas. También se aconseja no almacenar datos de tarjetas en dispositivos compartidos y revisar que los nombres de las empresas estén correctamente escritos para evitar páginas fraudulentas.

El Black Friday 2025 promete ser una oportunidad de ahorro para los argentinos, combinando descuentos en diversos rubros con la conveniencia de compras online y físicas, siempre respetando las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades.