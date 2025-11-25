En medio de la polémica generada por el gesto de los jugadores de Estudiantes de La Plata que le dieron la espalda a Rosario Central en el pasillo por el título de Liga 2025, el presidente Javier Milei publicó un mensaje de respaldo al club.

“Honor a la Escuela de Don Osvaldo“, escribió el mandatario en su cuenta de X, acompañado por una camiseta del equipo. Con esta frase, Milei hizo referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador multicampeón del Pincha, y recordó la participación de figuras como Carlos Bilardo y Juan Ramón Verón.

El posteo se produce luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA abriera un expediente a los jugadores de Estudiantes por incumplir el protocolo de homenaje durante el pasillo al equipo rosarino. Según el boletín oficial, se otorgó un plazo de 48 horas a la Comisión Directiva y a los futbolistas involucrados para presentar su descargo.

La Liga Profesional había comunicado que el pasillo debía realizarse como parte del protocolo habitual al recibir al campeón de Liga 2025, Rosario Central, decisión que Estudiantes cuestionó públicamente. El club señaló que no hubo votación sobre el reconocimiento del título, en contraste con la versión oficial de la LPF, que asegura aprobación unánime.

Tras la clasificación a los cuartos de final del Clausura, Juan Sebastián Verón compartió un mensaje en Instagram en el que reafirmó la mística y la historia del club. Por su parte, Milei ha ratificado su apoyo a la llegada de Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino, una medida que busca fomentar inversión privada en clubes del país.