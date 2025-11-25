Una violenta pelea entre vecinos de Villa del Carril, en calle Sebastián Elcano, entre Agustín Gómez y Pedro de Valdivia, en Capital, dejó como saldo tres heridos, un intento de incendio y una fuerte intervención de la Policía de San Juan durante la tarde-noche de este lunes 24.

Varias dependencias policiales debieron intervenir para restablecer el orden y tres patrulleros resultaron condaños.

El conflicto enfrenta desde hace meses a las familias Barroso y Vargas, quienes mantienen una disputa por una vivienda que, según denunció Carina Barroso (52) a HUARPE, la otra parte intenta “quedarse por la fuerza”. En el mes de junio, según aseguró la dueña de casa, le balearon el portón de chapa y temió por la vida de algún integrante de su familia.

El yerno de la señora Barrozo tenía heridas en la espalda el cuello y en la frente donde recibió un golpe, al parecer con un palo.

Durante el enfrentamiento, desde la familia Vargas arrojaron una botella con combustible hacia una habitación de la casa de Barroso, donde se encontraba una menor. En el domicilio viven 11 adultos y cinco niños, según detalló la mujer.

La botella que habría contenido combustible y fue arrojada a la ventana de la casa.

Uno de los heridos es el yerno de Barroso, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza, un hematoma frontal, una lesión en la espalda y escoriaciones en el cuello. Por el lado contrario, Federico Vargas (34) fue trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson con politraumatismos y escoriaciones, según confirmaron fuentes policiales en base al primer parte médico del nosocomio.

La situación obligó a un amplio despliegue policial: participaron Infantería, Comisaría 28°, Subcomisaría Ansilta y Bomberos, debido al riesgo de que la vivienda fuera incendiada.

Los bomberos también fueron comisionadas al lugar por temor a que haya un incendio.

Según la familia Barroso, además del intento de incendio, existen denuncias previas por presuntos abusos sexuales y manoseos contra una de sus hijas, que habrían sido cometidos por integrantes de los Vargas.

Vecinos de la zona coincidieron en que los episodios violentos se repiten desde mitad de año y reclaman que ni la Policía ni la Justicia han logrado frenar el conflicto. La familia Vargas evitó dar declaraciones.

Durante el conflicto y en el intento de restablecer el orden tres patrulleros resultaron dañados por eso el pedido de colaboración a otras divisiones policiales. También durante el disturbio la señora Barrozo denunció que le robaron dos perros raza Boxer y exige que se los devuelvan y asegura que cuenta con la documentación de compra de los cachorros.